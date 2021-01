L1 : L'OL champion, le PSG 3e, la folle prédiction

Dans : Ligue 1.

Cette année plus que d’habitude, la course au titre bat son plein avec un PSG menacé par les bonnes performances de l’OL et de Lille.

Troisième de Ligue 1 à la trêve, le Paris Saint-Germain aura droit à moins de joker que les années précédentes s’il veut espérer rafler un nouveau titre de champion de France. En effet, la cadence est intense en cette saison 2020-2021 avec un Lyon qui carbure et un Lille très séduisant. Quant à l’OM, tout dépendra des deux matchs en retard à jouer, mais l’équipe d’André Villas-Boas n’a pas encore rendu les armes. Toute cette concurrence fait dire à certains experts que le Paris SG ne sera pas champion de France en mai prochain. C’est notamment le cas de Dominique Bijotat, champion de France 1982 avec Monaco et champion Olympique en 1984, qui mise plutôt sur l’OL.

« J'assume parfaitement d'être le seul de votre consultation à ne mettre le PSG ni premier ni deuxième. Ce que le PSG a dégagé en première partie de saison ne me rend pas optimiste pour ce club. Bien sûr, il y a le virus qui les handicape peut-être plus que d'autres. Il y a eu les blessures, les absences et peu de vacances avec la Ligue des champions. Mais, malgré tout cela, le PSG ne donne pas assez de garanties. Combien de matchs étincelants a-t-il produit? Et je vois vraiment un gros point faible dans cette équipe, c'est son milieu de terrain quand Verratti n'est pas là. Les autres sont moins bons. Il manque cette assise indispensable à une équipe de très haut niveau. Et je ne sais pas si le seul changement d'entraîneur suffira à régler tous les problèmes. En parallèle, le niveau de Lyon est vraiment très intéressant et cette équipe ne perdra pas de forces avec la Coupe d'Europe. L'effectif se gérera tranquillement autour du seul championnat. Ce sera tout pour la Ligue 1. Et j'aime aussi beaucoup le dynamisme de Lille qui évolue à un très haut niveau. Cette année, Paris tombe sur deux concurrents très costauds pour le titre » a jugé dans les colonnes du Parisien l’ancien joueur de Monaco et des Girondins de Bordeaux, pour qui le PSG n’est pas le grand favori pour le titre cette saison, au contraire de l’OL.