L1 : L'ESTAC piège les Canaris

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 28e journée

Stade de l’Aube

Troyes-Nantes 1-0

But : Ugbo (43e)

Nantes a vécu une soirée difficile sur la pelouse de Troyes. Les Canaris s'inclinent 1-0 face à l'ESTAC qui fait une superbe opération pour le maintien.

En confiance après trois succès en quatre matches de Ligue 1, les Nantais étaient cueillis à froid par l’ESTAC. Les Troyens entamaient mieux la partie face à une formation nantaise qui avait le malheur de perdre sur blessure Nicolas Pallois (12e). Yasser Larouci faisait mal à la défense des Canaris. Sur une bonne récupération, il envoyait une bonne balle vers Chavalerin qui voyait sa remise être dégagée en catastrophe par Girotto. Larouci testait ensuite la vigilance de Lafont avec un petit pointu (34e). Les Canaris réagissaient avec une bonne incursion de Blas bien sauvée par Palmer-Brown (38e) et une tête de Moutoussamy (41e) non cadrée. Finalement, les Canaris concédaient l’ouverture du score par Ugbo. La recrue nigériane reprenait un centre-tir de Chavalerin aux six mètres pour marquer son second but en ligue 1.

Plus entreprenants, les Nantais revenaient avec envie des vestiaires mais ils manquaient de précision. Déchet technique, frappes non cadrées et malchance. Voilà comment se dessinait le match de Nantes. Après Pallois, Antoine Kombouaré perdait Charles Traoré touché au genou. Malgré la pluie, Nantes poursuivait ses efforts. Goebbels chauffait les gants de Gallon d’une frappe enroulée (72e), la première frappe cadrée du FCN. Mais, malgré leur pression, les Canaris se cassaient les dents sur les Troyens. Un coup d'arrêt dans leur dynamique positive et une mauvaise opération au classement avec une 7e place (42 points). De son côté, Troyes enchaîne après sa victoire à Bordeaux et se donne un bol d'air pour le maintien avec une 15e place et 28 points, quatre de plus que le barragiste Lorient.