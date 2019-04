L1 : L'ASSE arrache un point en or, Caen rechute

Dans : Ligue 1, ASSE, SMC, ASC, Nîmes.

Après la défaite de l'OM à Bordeaux, et de Lyon face à Dijon, l'ASSE avait l'occasion de frapper un grand coup ce samedi soir en déplacement à Amiens. Mais, après avoir ouvert le score et évolué à 11 contre 10 pendant près d'une heure, les Verts sont repartis tout heureux avec le point du nul de la la Licorne. Menés 2-1 dans les ultimes secondes, les joueurs de Gasset ont égalisé grâce à un geste superbe signé Cabella (2-2, 90e+5). Avec ce point, l'AS Saint-Etienne creuse un petit écart sur Marseille et se rapproche de Lyon.

De son côté, Monaco est également revenu de l'enfer à Guingamp. Menée jusqu'à la dernière minute du temps additionnel, l'ASM a arraché le nul grâce à un but de Jovetic (1-1, 90e+4). Si ce score fait les affaires de Monaco, il n'est évidemment pas bon pour les Bretons, qui récupèrent la lanterne rouge de Ligue 1.

Une semaine après sa victoire à Louis II, Caen est retombé dans ses travers, s'inclinant en fin de match à Nîmes (2-0). Avec la victoire de Dijon et le nul de l'EAG, la formation de Courbis se retrouve 19e tandis que les Gardois sont tranquillement installés dans le ventre mou.

Enfin, le match le plus spectaculaire, même s'il n'y avait aucun enjeu, était du côté d'Angers où le SCO et Rennes se sont neutralisés (3-3).