L1 : L'ASSE accroche Toulouse au bout d'un étouffant suspense !

Geoffroy Guichard

ASSE – Toulouse : 2-2

Buts : Gradel (sp 15e), Leya-Iseka (24e) pour Toulouse ; Hamouma (45e, 57e) pour l’ASSE

Buts, rebondissements et incompréhensions liées à la VAR… Le match entre Saint-Etienne et Toulouse était spectaculaire ce dimanche (2-2).

Totalement dominateur, Saint-Etienne se faisait surprendre à la fin du premier quart d’heure en concédant un penalty transformé sans trembler par l’ancien de la maison, Gradel (15e, 0-1). L’ASSE ne se laissait pas abattre et repartait à l’attaque mais Leya-Iseka, sur la deuxième occasion toulousaine, confirmait le hold-up des Violets (24e, 0-2). Il y avait de quoi paniquer pour Saint-Etienne, d’autant que Saïd trouvait le poteau en fin de première mi-temps. Mais il s’agissait du tournant du match puisque Hamouma remettait son équipe sur de bons rails avant le repos (45e, 1-2).

La seconde période ne mettait pas longtemps à s’animer puisque l’ASSE aurait pu obtenir un penalty, bizarrement refusé par la VAR malgré une faute évidente de Gradel. Peu importe pour les Verts, qui parvenaient à égaliser avant l’heure de jeu grâce à un doublé signé Hamouma (56e, 2-2). A peine entré en jeu, Koulouris voyait son but être refusé pour un hors-jeu peu évident, même avec la VAR. Et en fin de match, les Verts auraient pu l’emporter mais un premier but de Beric était refusé avant qu’un second, de Sylla contre son camp, le soit également dans le temps additionnel. Ca a sérieusement chauffé pour Toulouse, qui s’en sort finalement bien avec un point obtenu à Geoffroy-Guichard.