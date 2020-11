L1 : Kyril Louis-Dreyfus a de l’argent, il vise un club français !

Dans : Ligue 1.

Toujours actionnaire de l’OM à hauteur de 5 %, Kyril Louis-Dreyfus souhaite étendre son business dans le football européen.

Le très riche fils de Margarita Louis-Dreyfus est annoncé avec insistance du côté de Sunderland (D3 anglaise). Associé à Juan Sartori (39 ans), qui se trouve être le gendre de Dmitri Rybolovlev, « KLD » est en négociations très avancées afin de racheter 59 % du capital des Black Cats pour un montant approchant les 25 ME. Mais à en croire les informations de France Football, Kyril Louis-Dreyfus souhaite également s’implanter plus fortement en France. En effet, le fervent supporter de l’Olympique de Marseille aurait l’intention de racheter un club français dont le nom n’a évidemment pas été dévoilé pour le moment.

« La reprise de Sunderland s'inscrirait en réalité dans un cadre plus ambitieux. Louis-Dreyfus et Sartori envisageraient de s'associer avec l'un des actionnaires minoritaires actuels de Sunderland justement, Charlie Methven, dans le but de constituer un portefeuille de trois clubs basés en Angleterre, en Uruguay et... en France, même si aucune indication ne nous a été donnée pour le moment sur le nom de la cible potentielle visée dans l'Hexagone » note le magazine, pour qui il ne fait aucun doute que Kyril Louis-Dreyfus souhaite acquérir un club français. Reste maintenant à savoir s’il s’agit d’un club de Ligue 1 ou d’une formation évoluant à un échelon inférieur. Ce projet ne semble en tout cas pas concerné l’Olympique de Marseille, dont le propriétaire Frank McCourt a notamment refusé les avances de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ajroudi cet été. Il n'était pas question pour le natif de Boston de céder le club phocéen l'année de l'explosion des droits TV et de la qualification en Ligue des Champions. Le discours sera-t-il le même cet été ? On est en droit de se poser la question...