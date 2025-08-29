L1 ‍: Kenny Lala fracasse l'arbitre de Lens-Brest

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Battu 3-1 à Lens ce vendredi soir, Brest a passé une soirée frustrante avec notamment l'exclusion de Radoslaw Majecki à la 55e minute de jeu.

Après l'histoire du but sur corner de Mukau pour Lille il y a deux semaines, Brest avait encore le corps arbitral dans le collimateur contre Lens ce soir. Alors qu'ils menaient 1-0, les Brestois ont vu leur gardien Majecki être exclu pour une faute sur Rayan Fofana. Une sortie ratée, une faute incontestable mais un rouge mal digéré par Kenny Lala. Le défenseur brestois a été interrogé par Ligue1+ juste après la rencontre. Pour lui, il n'y a aucune annihilation d'une occasion de but et donc pas d'exclusion possible du gardien breton. En plus, il n'a pas apprécié le comportement de l'arbitre M.Kherradji qu'il a attaqué directement avec des mots forts.

Grosse colère de Kenny Lala. « On est dans l’incompréhension. On a eu des réunions avec les arbitres et on a parlé de cette règle du dernier défenseur. L’arbitre nous traite comme des chiens. La manière dont ils nous parlent, dont ils nous regardent je n’accepte pas ». — Brest On Air (@BrestOnAir) August 29, 2025

« On est dans l’incompréhension parce qu’on a fait une réunion il n’y a pas longtemps sur les règles du dernier défenseur. Je pense qu’on est trois (joueurs) dans le but. On sait qu’il y a faute mais ensuite il (l’arbitre) ne donne pas d’explications. L’arbitre, avec tout le respect que j’ai, il nous traite comme des chiens. […] Je ne pense pas que la règle de parler qu’au capitaine arrange les gens car ça montre que nous (les autres joueurs) ne sommes pas des acteurs du match. C’est frustrant car au final on a l’impression de jouer à 12 contre 11. [...] La manière dont il nous parle, dont il nous regarde, les gestes. J'accepterai jamais qu'on nous prenne pour des chiens », a t-il lâché. Une sortie qui devrait faire parler et exposer le latéral à des sanctions du conseil national de l'éthique notamment.