L1 ‍: Match nul fou entre Brest et Lille

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

1ère journée de Ligue 1

Stade Francis Le Blé

Brest et Lille font match nul : 3 buts partout

Buts pour le Stade Brestois : Doumbia (35e et 51e) et Le Cardinal (75e)

Buts pour le LOSC : Giroud (11e), Haraldsson (26e) et Mukau (66e)

Ce dimanche en Ligue 1, Brest et Lille ont fait match nul 3 buts partout à Francis Le Blé. Les Dogues ont pourtant compté à un moment deux buts d'avance grâce à Giroud (11e) et Haraldsson (26e).