L1 ‍: Match nul fou entre Brest et Lille

L1 : Match nul fou entre Brest et Lille

Icon Sport

Publié Dans : Ligue 1.
Par Hadrien Rivayrand

1ère journée de Ligue 1 

Stade Francis Le Blé 

Brest et Lille font match nul : 3 buts partout 

Buts pour le Stade Brestois : Doumbia (35e et 51e) et Le Cardinal (75e)

Buts pour le LOSC : Giroud (11e), Haraldsson (26e) et Mukau (66e)

Ce dimanche en Ligue 1, Brest et Lille ont fait match nul 3 buts partout à Francis Le Blé. Les Dogues ont pourtant compté à un moment deux buts d'avance grâce à Giroud (11e) et Haraldsson (26e). 

 