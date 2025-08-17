L1 ‍: Match nul fou entre Brest et Lille

1ère journée de Ligue 1
Stade Francis Le Blé
Brest et Lille font match nul : 3 buts partout
Buts pour le Stade Brestois : Doumbia (35e et 51e) et Le Cardinal (75e)
Buts pour le LOSC : Giroud (11e), Haraldsson (26e) et Mukau (66e)
Ce dimanche en Ligue 1, Brest et Lille ont fait match nul 3 buts partout à Francis Le Blé. Les Dogues ont pourtant compté à un moment deux buts d'avance grâce à Giroud (11e) et Haraldsson (26e).
