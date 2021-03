L1 : Kadewere offre un point précieux à l'OL

Dans : Ligue 1.

29e journée de Ligue 1 :

Stade Auguste-Delaune.

Stade de Reims - Olympique Lyonnais : 1 à 1.

Buts : Cafaro (33e) pour Reims ; Kadewere (90e+2) pour l'OL.

Grâce à un but de Tino Kadewere dans le temps additionnel, l’Olympique Lyonnais a arraché le point du match nul contre le Stade de Reims (1-1).

Suite à un bon début de match, l’OL subissait l’ouverture du score à la demi-heure de jeu. Car si Lopes faisait un petit exploit face à Dia (21e), le portier lyonnais ne pouvait rien sur la reprise en demi-volée de Cafaro, qui devançait Dubois sur un centre de Foket (1-0 à la 33e). À la pause, Rudi Garcia décidait de tout changer, avec les entrées de Kadewere, Caqueret et Cornet aux postes de Cherki, Aouar et De Sciglio (46e). Un triple changement qui réveillait les Gones. Paqueta (49e) et Kadewere (50e) se montraient dangereux, mais Rajkovic sauvait les meubles rémois. Avant l’heure de jeu, Munetsi loupait le but du KO en butant sur Lopes (58e).

En fin de match, Cornet (82e) et Memphis Depay (89e) tentaient le tout pour le tout, sans réussite. Et alors que les Gones se dirigeaient vers une première défaite depuis un mois… Kadewere surgissait pour égaliser de la tête sur un centre de Depay (1-1 à la 92e) ! Grâce à ce nul arraché au bout du suspense (1-1), Lyon revient provisoirement à égalité du PSG avec 60 points, tout en recollant à deux unités du LOSC. Un moindre mal pour Lyon, qui perd quand même une belle occasion de se relancer pleinement dans la course au titre… Autant dire que l’équipe de Rudi Garcia aura à coeur de se racheter dans le choc contre Paris le 21 mars prochain.