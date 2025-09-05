L1 ‍: « ‍Il n’y est pour rien ‍», Labrune défendu du lynchage

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Vincent Labrune a été sévèrement attaqué dans la presse par le duo Frank McCourt-Joseph Oughourlian. Le président de la LFP est accusé d'avoir conduit le football français à la ruine. Ses proches contestent ce scénario et son rôle de bouc émissaire.

Depuis début août, c'était l'union sacrée en Ligue 1 derrière le projet de la nouvelle chaîne Ligue1+. Néanmoins, ce vendredi, l'heure était à nouveau aux règlements de comptes entre les pro et les anti-Vincent Labrune. Les droits TV faméliques du championnat continuent d'irriter certains patrons de clubs comme le Lensois Joseph Oughourlian et le Marseillais Frank McCourt. Les deux hommes ont chargé le président de la LFP dans Le Figaro ce vendredi, lui reprochant son manque de vision à moyen terme qui aurait causé selon eux des pertes estimées à 1,3 milliard d'euros pour les équipes françaises.

Vincent Labrune victime d'un acharnement ?

Une attaque qui survient au moment où Vincent Labrune se fait bien plus rare dans les médias, ayant laissé le soin à Nicolas de Tavernost de gérer lui-même la crise avec Canal+. Dans ces conditions, l'entourage de Vincent Labrune ne comprend pas ce qu'on lui reproche sur les dernières semaines. Le président de la Ligue est même défendu sur son bilan. « Où sont les problèmes de gouvernance aujourd’hui ? Les mêmes qui n’ont jamais digéré l’élection de 2024 continuent d’agiter des polémiques. Il y a six mois, ils annonçaient la faillite du football français. Aucun club n'a fait défaut avec un mercato dynamique et un début de saison prometteur. La Ligue 1 n’a jamais été aussi proche de la 4e place UEFA », ont lâché ses proches à RMC Sport.

« 1,3 milliard d’euros », McCourt incendie Labrune et Al-Khelaïfi https://t.co/2LmY4TGIgv — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2025

« Ces mêmes voix affirmaient que Canal+ reviendrait dès que Vincent Labrune ne serait plus directement en charge des droits domestiques. On voit le résultat : Canal+ n’est pas revenu. Et L1+ a été lancée avec succès, grâce au travail remarquable de LFP Media et de Nicolas de Tavernost qu’a fait venir Vincent Labrune pour s’occuper du dossier. On ne peut pas à la fois dire que quand ça va mal, c’est de la faute de Vincent Labrune et quand ça va mieux, il n’y est pour rien ! », ont-ils poursuivi tout en contestant les chiffres du duo McCourt-Oughourlian. Quel que soit le résultat de Ligue1+, la sérénité n'est pas revenue dans un football français contraint à une sévère cure d'austérité.