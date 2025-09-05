« ‍1,3 milliard d’euros ‍», McCourt incendie Labrune et Al-Khelaïfi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé au Figaro, Frank McCourt et son homologue du Racing Club de Lens Joseph Oughourlian ont sévèrement critiqué la Ligue de Football Professionnel. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a pas ménagé Vincent Labrune ni Nasser Al-Khelaïfi.

Frank McCourt avait des choses à dire. Sur la même longueur d’onde que son homologue lensois Joseph Oughourlian, qui s’est lui aussi exprimé dans les colonnes du Figaro, le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a pas été tendre avec la Ligue de Football Professionnel et son patron Vincent Labrune. Contrairement au président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, l’Américain estime que le foot français va mal.

« Joseph et moi avons de très bonnes relations avec Nasser, a d’abord confié Frank McCourt. Nous voyons juste le monde différemment. Il a récemment expliqué que le sacre du PSG en C1 était la preuve que les choses fonctionnent bien au sein de la LFP. Pour lui, la Ligue semble fonctionner parce que ça fonctionne bien pour le PSG. Je pense que nous avons une vision nettement différente du sujet. » De son côté, le Bostonien sent l’instance totalement dépassée. « La LFP ne représente plus les clubs, et les résultats en attestent globalement : c’est un échec », a-t-il souligné.

« La Ligue est par ailleurs gérée de manière totalement irrationnelle sur le plan financier. Il est temps de réparer ce qui ne fonctionne plus, a réclamé l’actionnaire marseillais. Nous avons besoin d’une Ligue forte et saine. Aujourd’hui, tout est géré dans l’urgence et fait à la dernière minute. Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? Comment peut-on espérer attirer les meilleurs talents et conserver nos meilleurs joueurs si nous n'avons pas les moyens dont disposent les autres ligues ? (...) La Ligue 1 est plus en retard que jamais, et l’écart avec les grandes ligues continue de se creuser. » Selon lui, le foot français doit donc revoir son mode de gouvernance.

McCourt veut supprimer la LFP

« Le football français est une organisation à trois têtes : la LFP, censée représenter clubs, les clubs eux-mêmes puis la Fédération Française de Football. Nous n’avons pas besoin d’un schéma aussi complexe, uniquement de deux entités partenaires, les clubs professionnels d’un côté et la fédération de l’autre, qui travailleraient ensemble pour faire grandir notre sport. Les clubs composeront cette nouvelle organisation autour d’un principe indispensable : un club, un vote. C’est comme cela que fonctionnent les ligues et les entreprises qui ont de bons résultats. Et c’est pourquoi je suis malgré tout optimiste : si nous réglons la question de la gouvernance et de son management actuel, le foot français renouera avec le succès », a conseillé Frank McCourt, peu habitué à des déclarations aussi offensives.