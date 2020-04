L1 : Gomis mixe l’OL et l’OM, son équipe est énorme

Dans : Ligue 1.

Avec 171 buts cumulés à Saint-Etienne, Troyes, Lyon et Marseille, Bafétimbi Gomis a véritablement marqué l’histoire moderne de la Ligue 1.

Partout où il est passé, l’international français a conquis le public grâce à un état d’esprit irréprochable et une efficacité absolument redoutable. Ce ne sont pas les supporters de l’OM qui vont dire le contraire, Bafétimbi Gomis ayant véritablement porté l’équipe en 2016-2017 avec 21 buts inscrits en Ligue 1. Ceux de l’OL gardent également un excellent souvenir de l’association de « la Panthère » avec Lisandro Lopez tandis que ceux de l’ASSE resteront à jamais ceux qui ont vu l’éclosion du natif de La Seyne-sur-Mer.

Dans les colonnes de France Football, Bafétimbi Gomis a dévoilé son onze parfait constitué uniquement d’anciens coéquipiers. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe de l’attaquant d’Al-Saad a de l’allure. « Hugo Lloris. C'est le meilleur gardien avec qui j'ai évolué. Que ce soit humainement ou sportivement (…) A gauche, Eric Abidal. Avec sa belle patte. Depuis ses jeunes années, il a eu une qualité technique assez surprenante pour quelqu'un qui ne sortait pas d'un centre de formation. Il m'a vraiment impressionné. A droite, Lilian Thuram. Un meneur d'hommes, un capitaine, quelqu'un qui remporte tous ses duels (…) Dans l'axe, j'ai mis une jeune charnière avec qui j'ai joué à Lyon : Dejan Lovren et Samuel Umtiti. Umtiti a gagné la Coupe du monde. C'est un bon relanceur. Il a encore une grande marge de progression. Lovren a gagné la Ligue des champions et a été finaliste du dernier Mondial. C'est un très bon défenseur qui a également progressé » a indiqué l’attaquant de 34 ans avant de constituer un milieu de terrain très sexy.

Une attaque de feu avec Ribéry, Benzema et Thauvin

« Patrick Vieira, pour tout son abattage. Il gagne énormément de duels. Il a une belle première passe. Il couvre énormément de terrain. Blaise Matuidi, un ratisseur, avec qui j'ai évolué à Troyes, Saint-Etienne et en équipe de France. Miralem Pjanic, pour apporter cette touche de technique, pour apporter la dernière passe. Je l'ai connu jeune à Lyon, mais il avait toujours cette faculté de jouer comme quelqu'un de 30 ans, avec dix ans d'expérience. Il a franchi les paliers ». Et concernant l’attaque, nul doute qu’elle ferait mal à plus d’une défense avec Franck Ribéry, Florian Thauvin et Karim Benzema. « Franck Ribéry, pour apporter toute sa percussion. Il est très fort dans la dernière passe, dans sa créativité. Il est tombé sur deux phénomènes, Messi et Ronaldo, mais il aurait amplement mérité d'être Ballon d'Or. Pour sa régularité du haut niveau. Florian Thauvin, de par la complicité que j'ai pu avoir avec lui, c'est quelqu'un qui pue le football. Il a été malheureusement stoppé par une grave blessure cette saison, mais cela fait deux ans qu'il porte l'Olympique de Marseille à lui seul. Très peu d'ailiers sont capables de marquer 25 but. Et enfin Karim Benzema. Quand on fait plus de dix ans au Real, on est l'un des meilleurs attaquants au monde. Chaque année, il le prouve. C'est le meilleur attaquant français. Je suis content de le voir aligner les saisons et empiler les buts ». Assurément, peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir évoluer avec de tels partenaires…

Le onze de rêve de Bafétimbi Gomis : Lloris – Thuram, Lovren, Umtiti, Abidal – Matuidi, Vieira, Pjanic – Thauvin, Ribéry, Benzema.