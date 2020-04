OM : Gomis amoureux de Marseille, l’OL et l'ASSE ne vont pas aimer

Dans : OM.

Très en vue lors de son passage à l’OM en 2016, Bafétimbi Gomis est l’un des rares joueurs ayant porté les couleurs de Marseille, mais également de l’OL et de Saint-Etienne.

Par le passé, l’international français a souvent été la cible de critiques et de moqueries de la part de ses anciens supporters, la faute à son grand nombre de « clubs de cœur ». Formé chez les Verts, la panthère a ensuite formé un duo retentissant à Lyon avec Lisandro Lopez avant de porter l’OM sur ses épaules lors de la première année de l’ère Frank McCourt. Et sur l’antenne d’Europe 1, c’est justement sur son aventure à Marseille que Bafétimbi Gomis est revenu, témoignant clairement de son amour pour les supporters phocéens.

« Marseille, c'est le plus grand club français. Tu ne sais pas ce qu'est la pression tant que tu n'as pas signé. Ce n'est pas un club qui est fait pour tout le monde. Et ça, les dirigeants l'oublient souvent. C'est un des seuls clubs au monde où tu ne signes pas ton contrat avec les dirigeants mais avec le public. C'est le public qui te fait signer le contrat et tu dois leur rendre des comptes sur la pelouse. Les Marseillais ont un lien très fort avec leur club. Le lendemain après une défaite, on le ressent souvent sur l'humeur des Marseillais, c'est une ville où ils ne vivent que pour l'OM. C'est une grande famille, un grand club » a expliqué le Varois d’origine, qui évolue désormais à Al-Hilal mais qui a véritablement été marqué par son aventure du côté de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que sous les couleurs olympiennes, Bafétimbi Gomis a été particulièrement performant avec 21 buts inscrits en 34 matchs de Ligue 1.