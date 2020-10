L1 : Florenzi, Thauvin, Faivre, ils font vibrer Pierre Ménès

Dans : Ligue 1.

Après sept journées de championnat, plusieurs joueurs ont déjà tiré leur épingle du jeu en Ligue 1 et c’est notamment le cas de Thauvin (OM) ou encore de Florenzi (PSG).

Invité à livrer ses deux révélations du début de la saison sur Canal Plus, Pierre Ménès a immédiatement cité l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui revient très fort après une absence d’un an, et le latéral droit du Paris Saint-Germain, recruté avec la réputation d’un joueur fragile en raison de deux ruptures des ligaments croisés. Pour le journaliste de la chaîne cryptée, il est clair que les deux hommes font partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais le championnat ne se résume pas uniquement qu’aux grosses équipes, et Pierre Ménès a ainsi pris le soin de citer Romain Faivre, auteur d’un début de saison très prometteur à Brest.

« Les révélations du début de saison en L1 ? Le premier joueur dont j’ai envie de parler, c’est Romain Faivre de Brest qui est vraiment très intéressant. Ensuite, j’ai envie de mettre Thauvin en révélation car le gars n’a pas joué depuis un an et il est immédiatement revenu à un superbe niveau. Qu’il soit revenu si vite à ce niveau-là, je trouve que c’est très intéressant et très méritoire. Enfin, je mets Florenzi. Il est arrivé au PSG avec la même réputation que Bernat. Certains disaient que ce n’était pas terrible, qu’il s’était fait deux fois les croisés… Comme Bernat quand il est arrivé, on disait que c’était le remplaçant du remplaçant au Bayern. Florenzi on voit depuis qu’il est arrivé, j’ai quand même rarement vu une qualité de centre comme ça. Enfin, depuis très longtemps, je n’ai pas vu un arrière droit aussi bien centrer. Offensivement, c’est superbe. Il faudra le juger défensivement dans les gros matchs » a commenté le journaliste, qui scrutera avec attention la prestation d’Alessandro Florenzi face à Manchester United ce mardi soir au Parc des Princes.