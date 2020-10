OM : Prolonger Thauvin, priorité numéro 1 de Longoria !

Dans : OM.

Meilleur joueur de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, Florian Thauvin entame sa dernière année de contrat. Pablo Longoria a une mission, faire prolonger le champion du monde.

Nul ne peut le contester, Florian Thauvin réalise un début de championnat 2020-2021 idéal ou presque, l’international tricolore tenant parfois l’OM à bout de bras lors des moments difficiles. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Flotov, sauf que ce dernier est désormais en fin de contrat et en janvier prochain il sera libre de signer où il le souhaite, sans avoir de comptes à rendre à Jacques-Henri Eyraud. Mais du côté du président de l’Olympique de Marseille on n’envisage pas ce scénario catastrophe et c’est le message que Pablo Longoria a fait passer dans un entretien accordé à Téléfoot. Pour le directeur sportif du club phocéen, le départ de Florian Thauvin n’est pas acté, loin de là, Longoria estimant que le joueur a ouvert la porte à une prolongation.

Dans un récent entretien accordé à L’Equipe, Florian Thauvin avait en effet dit tout le bien qu’il pensait de l’Olympique de Marseille, la vie dans la cité phocéenne et de sa relation avec André Villas-Boas. Pour Pablo Longoria, les pièces du puzzle se mettent en place. « Je parle tout le temps de patrimoine ici au club, c’est important d’avoir du patrimoine. Florian Thauvin est une partie importante du patrimoine de l’OM. Oui, ça serait dur de perdre un joueur important comme l’est Florian Thauvin. C’est pour cela qu’on doit travailler tous ensemble, le club, le joueur l’entourage du joueur afin de trouver la meilleure solution. Le football et la vie c’est toujours de trouver des solutions. Il faut solutionner les problèmes et arriver à un point de rencontre entre nous (...) Je crois vraiment dans la parole de Florian quand il parle de continuité, et je suis content de trouver une ouverture de son côté », a lancé le directeur sportif de l’OM, visiblement assez confiant dans cette opération Thauvin 2021.