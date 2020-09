L1 : Eyraud soutien n°1 de Labrune, l’énorme surprise

Dans : Ligue 1.

Jeudi après-midi, Vincent Labrune a été élu président de la Ligue de Football Professionnel à la surprise générale au profit de Michel Denisot.

L’ancien patron du PSG et de Canal + était l’immense favori de ce scrutin. Mais grâce à un énorme travail relationnel en coulisses, Vincent Labrune est finalement parvenu à rafler la mise en obtenant 15 votes contre 10 en faveur de Michel Denisot. La question est maintenant de savoir qui sont les présidents de Ligue 1 et les représentants des « familles » du foot français à avoir voté pour Vincent Labrune ? Du côté de Marseille, on est notamment curieux de savoir si Jacques-Henri Eyraud soutenait son prédécesseur, ou s’il était, comme le PSG, en faveur d’une élection de Michel Denisot.

Eyraud, un choix différent du PSG et de l'OL

Dans son édition du jour, Le Parisien lève le doute en dévoilant, et c’est tout de même une surprise de taille, que Jacques-Henri Eyraud faisait partie des soutiens de Vincent Labrune durant ce scrutin. En effet, le président de l’Olympique de Marseille a accordé son vote à son prédécesseur, au même titre que Loïc Féry (Lorient), Laurent Nicollin (Montpellier), Jean-Pierre Rivère (OGC Nice), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims) ou encore Waldemar Kita (FC Nantes). Reste maintenant à savoir quelles sont les raisons qui ont poussé Jacques-Henri Eyraud à soutenir la candidature de Vincent Labrune, alors que les autres grands clubs français, à l’instar du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais, étaient à 100 % derrière Michel Denisot. Assurément, l’explication ne devrait pas tarder à tomber et du côté de Marseille, on l’attend avec beaucoup de curiosité et d’impatience…