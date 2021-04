L1 : Evidemment Ben Yedder, Monaco est là !

Dans : Ligue 1.

A Angers, Monaco bat Angers 1-0

But pour Monaco : Ben Yedder (79e)

Sans même livrer un match extraordinaire, l’AS Monaco a poursuivi son incroyable sprint final de cette saison avec une victoire solide à Angers (0-1).

Le seul but de Wissam Ben Yedder, son 18e de la saison en Ligue 1, a suffi au bonheur des joueurs de Niko Kovac. Grâce à ce succès, l’ASM met une énorme pression sur l’OL et le LOSC, qui s’affrontent ce dimanche soir avec la crainte pour le perdant de sortir du podium. Monaco est pour le moment à un point du leader, le PSG, et jouera contre l’OL au prochain match.