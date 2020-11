L1 : Entre les Verts et l'OL, le coeur de Gomis balance toujours

Dans : Ligue 1.

Toujours joueur à Al-Hilal, Bafé Gomis s'est exprimé sur son après-carrière, qu'il imagine dans le football.

Alors qu'il a rejoint le championnat saoudien en 2018, Bafétimbi Gomis est plus épanoui que jamais. Avec son club d'Al-Hilal, il a inscrit 76 buts en 91 matchs toutes compétitions confondues et terminé deuxième meilleur buteur du championnat la saison passée. Loin de France, celui qui a porté le maillot de Saint-Etienne et de l'OL continue de suivre l'actualité de la Ligue 1. Il s'était notamment exprimé sur les chances des Verts avant le derby du 8 novembre dernier. Dans un entretien pour ButFootballClub, l'attaquant a évoqué son après-carrière, qu'il imagine toujours dans le monde du football.

« Non je n'ai pas commencé à préparer mon après-carrière. Mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes. J'ai régulièrement des conversations avec les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ou avec ceux de l'Olympique Lyonnais. J'ai gardé des attaches. Quand je raccrocherais les crampons, je verrais ce qui se propose à moi. Dans l'idée, ce sera plutôt dans l'organigramme d'un club. J'ai déjà reçu des offres de clubs où j'ai joué. Je verrais bien dans deux ou trois ans. Dans tous les cas, je prendrais une décision pour mon bien et pour celui de ma famille » a déclaré l'ex-international français. Après avoir passé sept ans à Saint-Etienne (2002-2009) et cinq à Lyon (2009-2014), Bafé Gomis pourrait bien encore être un sujet de discorde entre les deux clubs rivaux. Alors qu'il avait quitté l'OM en 2017 car il n'était pas satisfait par le salaire qu'on lui proposait, nul doute que la question financière entrera en compte au moment de son choix entre ses deux anciens clubs...