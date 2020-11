OL-ASSE : Bafé Gomis voit deux avantages pour les Verts

Dans : ASSE.

Ancien joueur des deux équipes, Bafétimbi Gomis est bien placé pour commenter le derby à venir entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Et selon lui, les Stéphanois ont de réelles chances de créer la surprise.

D’un côté, l’Olympique Lyonnais, en bien meilleure forme depuis quelques rencontres. Et de l’autre, l’AS Saint-Etienne qui reste sur cinq défaites consécutives en Ligue 1. Autant dire que les Gones partent largement favoris avant le derby prévu dimanche soir. Mais cela n’empêche pas Bafétimbi Gomis de croire aux chances des Verts, qui pourront profiter d’un Groupama Stadium vide et de la culture de leurs jeunes élevés avec cette rivalité.

« Les Verts n'ont pas grand-chose à perdre, a prévenu l’attaquant d’Al-Hilal dans un entretien accordé à But. Ce sera à l'extérieur. Avec l'absence de public pour cause de Covid, le climat peut jouer en faveur des Stéphanois. L'équipe est très jeune et certains joueront leur premier derby en pro dimanche. Il y a pas mal de jeunes formés à L'Etrat. Ils ont grandi dans cette rivalité, dans cette culture du derby et je pense qu'il y aura beaucoup d'envie. Ne serait-ce que pour faire briller la formation stéphanoise. »

Gomis confiant pour les Verts

« Même si les Verts sont un peu dans le dur actuellement, je ne m'inquiète pas pour eux, a poursuivi le joueur formé à l’ASSE. Saint-Etienne est parti sur un nouveau projet, un projet qui impose de lancer beaucoup de jeunes. Avec les blessures et l'absence de certains cadres, cela a été un peu plus compliqué dernièrement mais je reste persuadé que le projet de Claude Puel portera ses fruits sur la durée. Ce choix de rajeunissement a déjà fait du bien au club avec la vente record de Wesley Fofana. Espérons que d'autres joueurs suivront son chemin. » Opposé jusqu'au bout au départ du défenseur central à Leicester City, le coach stéphanois ne sera sûrement pas du même avis…