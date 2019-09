L1 : Encore raté, Monaco accroché malgré un énorme Slimani

Dans : Ligue 1, RCSA, Monaco.

Stade de La Meinau

Strasbourg - Monaco : 2-2

Buts : Slimani (11e, 40e) pour Monaco ; Lala (39e sp), Thomasson (83e) pour Strasbourg

Comme face à Nîmes, Monaco pensait gagner son premier match de la saison grâce à Slimani ce dimanche, mais Strasbourg a accroché le nul devant son public (2-2).

De nouveau associé à Ben Yedder en attaque, l’international algérien ouvrait rapidement le score, plein de subtilité en dribblant Sels avant de marquer dans le but vide (11e, 0-1). Face à un adversaire éprouvé par le match à Francfort cette semaine, la route semblait royale pour Monaco. Mais en ce début de saison, rien n’est simple pour l’ASM qui concédait l’égalisation de Lala en fin de première mi-temps sur penalty (39e, 1-1). Le RCSA revenait au score… pour quelques secondes seulement puisque Slimani frappait encore pour remettre l’ASM devant (40e, 1-2). La seconde période était moins rythmée, et Monaco retombait dans ses travers en concédant l’égalisation par Thomasson (83e, 2-2). Les hommes de Leonardo Jardim ne comptent donc que deux points et n’ont toujours pas gagné le moindre match…