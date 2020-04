L1 : En mode panique, la Ligue 1 trouve une solution à 117ME

Dans : Ligue 1.

L'arrêt définitif de la saison de Ligue 1, et donc des recettes qui vont avec, est un coup brutal pour les clubs. Un premier choix fort a été fait pour encaisser un peu d'argent.

Les 20 clubs de Ligue 1 ont pris comme un uppercut l’annonce mardi par le Premier Ministre de la fin de la saison 2019-2020, et cela même si l’info circulait depuis quelques heures. Plus que le dossier sportif, c’est celui des finances qui pose un monstrueux problème, même si certains s’en tirent mieux que d’autres. Quoi qu’il en soit, aucun club ne peut zapper cet énorme manque à gagner lequel a déjà été chiffré à 650ME par la Ligue de Football Professionnel. Et il n’est pas impensable de croire que des dépôts de bilan pourraient se produire, tant la situation est critique au sein de certaines équipes. Afin de prendre de l’argent partout où cela est possible, 7 clubs de Ligue 1 ont d’ores et déjà demandé à la LFP de se mettre en quête d’un prêteur capable de payer les créances en cours sur des transferts entre clubs français.

Pour simplifier, lorsqu’une équipe de L1 décide de vendre un joueur à une autre formation de L1, le prix du transfert est payé sur plusieurs échéances. Autrement dit, à cet instant, des clubs se doivent de l’argent, et l’idée est de trouver un établissement qui rachètera l’ensemble des créances et paiera directement les clubs en une seule fois, charge à lui ensuite de récupérer l’argent selon l’accord convenu et en prenant évidemment une commission. Ce qui ressemble très clairement à une perfusion est indispensable pour les clubs concernés, la somme totale ainsi récupérée étant estimée à 117ME. Selon L'Equipe, plusieurs sociétés sont déjà intéressées par ce deal.