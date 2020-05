L1 : Edouard Philippe fossoyeur du football français, Riolo accuse

Dans : Ligue 1.

La dernière prise du parole d’Edouard Philippe n’a pas fini de faire halluciner les partisans d’une reprise du football en France.

Non seulement tous les autres pays, dont certains plus touchés que la France, se préparent à retrouver le chemin de la compétition, mais en plus, le gouvernement remet les piscines et les salles de cinéma au goût du jour, que ce soit pour le 2 juin ou le 22 juin. De quoi faire hurler Daniel Riolo, qui soutient à fond Jean-Michel Aulas dans son combat pour faire reprendre la Ligue 1, qui semble toutefois perdu d’avance. Le consultant de RMC n’y comprend en tout cas plus rien, et résume cela par le simple fait qu’absolument tout sera autorisé, sauf la pratique du football.

« Ah le cinéma aussi !!! 😂😂en fait ça devient drôle tellement c’est grotesque. Si je suis lourd de défendre notre foot ? Et bien j’assume jusqu’à ce que tous les fossoyeurs disent qu’ils se sont trompés ! Et oui pardon mais Aulas a mille fois raison », a pesté Daniel Riolo, avant de donner raison à un internaute qui lui signalait que mêmes les « partouzes » seraient visiblement autorisés avant la reprise du football. Sous couvert de coups de gueule et de moquerie, c’est la justification du gouvernement qui laisse tout le monde pantois, Edouard Philippe, qui avait il y a un mois obligé les championnats à s’arrêter définitivement, s’est désormais justifié en expliquant que les Ligues avaient pris leur décision et qu’il ne pouvait pas interférer. Une ficelle que certains jugeront comme un peu grosse…