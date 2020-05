L1 : Djibril Cissé de retour, un premier nom dévoilé

Dans : Ligue 1.

Djibril Cissé a fait un premier appel du pied concret pour un club de Ligue 1 qui lui tient à coeur, le Nîmes Olympiques.

Djibril Cissé a de la suite dans les idées. Après avoir fait une annonce surprenante en dévoilant qu’il se verrait bien faire une dernière pige en Ligue 1 à 38 ans pour marquer quatre buts et atteindre la barre des 100 réalisations à ce niveau, l’attaquant français a délivré quelques petits indices. Forcément, malgré son expérience et ses qualités, l’ancien joueur de l’OM ne peut pas faire acte de candidature dans un club de premier rang. Il faut qu’une formation modeste tente sa chance avec ce pari qui ne devrait pas coûter bien cher, puisque Djibril Cissé se propose de venir gratuitement. Dans les colonnes de La Provence, il a ainsi avoué avoir un petit coup de coeur pour Nîmes, lui le natif d’Arles, bien calé entre Nîmes et Marseille.

« Cela me conviendrait avec grand plaisir. Mon frère, Abou, a foulé la pelouse des Costières. Moi j’ai été au centre de formation, j’ai porté les couleurs de ce club. Ce serait une façon de boucler la boucle et pour moi ce serait une vraie fierté. Mais que j’entretienne des attaches très particulières ou pas, j’irai dans le club qui me donnera la chance de décrocher ce titre honorifique des 100 buts », a prévenu l’ancien de Liverpool, persuadé qu’il peut encore rendre des services à un club de Ligue 1 qui aurait bien besoin d’un joker offensif. A voir si Nîmes peut faire l’affaire, sachant que Djibril Cissé avait failli revenir en Ligue 1 du côté de Montpelier en 2013, avant de se faire envoyer promener par le regretté Louis Nicollin, qui n’avait pas envie de recruter un « DJ ». Pendant les négociations pour son contrat à Montpellier, Djibril Cissé avait en effet passé le week-end à animer une boite de nuit dans la cité héraultaise…