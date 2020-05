L1 : Deux monuments du foot français en grand péril ?

Dans : Ligue 1.

La bonne nouvelle pour les clubs de Ligue 1 est tombée lundi après-midi. La LFP a décroché un prêt garanti par l’Etat à hauteur de 224,5 ME afin de compenser le non-versement des droits TV.

Cette somme, qui va être redistribuée par la Ligue de Football Professionnel aux différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, va offrir une véritable bouffée d’oxygène aux clubs les plus en danger. Et contrairement à ce que l’on peut penser, un club comme Marseille, soutenu par la richesse d’un homme comme Frank McCourt, n’est pas le plus exposé face à cette crise. En revanche, d’autres écuries ont frôlé la catastrophe selon Mohamed Bouhafsi, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que deux grands clubs de Ligue 1 étaient au bord de la cessation de paiement au 30 juin, et accueillent donc ce prêt bancaire comme une bouée de sauvetage indispensable afin d’éviter la noyade.

« Le conseil d’administration de la LFP de lundi s’est fait dans une ambiance assez calme. L’urgence, c’était d’éviter de tuer les clubs et de boucler ce financement du prêt garanti par l’État. Je n’ai pas les noms encore, mais on me dit que deux clubs assez importants du football français étaient en grandes difficultés financières. Sans cet argent par exemple, ces deux clubs auraient pu être en danger, ils étaient au bord de la cessation de paiement au 30 juin. Ce n’est pas l’OM, car Marseille a eu l’assurance de ses sponsors notamment. Ce n’est pas l’ASSE non plus. Mais on ne sait pas qui c’est ! Bordeaux ? Je pense que leur situation financière est très inquiétante. En tout cas, les deux clubs en question vont un peu se sauver grâce à cette nouvelle arrivée d’argent » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. En espérant bien évidemment que l’identité des deux clubs concernés sera dévoilée dans les prochains jours…