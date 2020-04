L1 : Des garanties signées Macron pour la reprise du foot le 11 mai ?

Dans : Ligue 1.

Le monde du football s’organise pour l’après-confinement. En France, les présidents de Ligue 1 souhaitent dans une grande majorité terminer la saison en cours.

L’idée est toujours de reprendre le championnat mi-juin afin de le terminer en août et de laisser la place à la Ligue des Champions et à l’Europa League si les conditions sanitaires le permettent. Mais pour que ce plan se déroule sans accroc, il est indispensable que les clubs puissent reprendre les entraînements à la mi-mai, au plus tard la semaine du lundi 18 mai puisque quatre semaines de réathlétisation sont nécessaires pour les joueurs. Et ce vendredi, une bonne nouvelle est tombée même si elle demande bien évidemment une confirmation officielle avant de s’en réjouir totalement. A en croire les informations obtenues par Le Parisien, les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel ont directement pris la température à l’Elysée au sujet d’une reprise du sport professionnel.

A ce sujet, le cercle très proche d’Emmanuel Macron les aurait rassurés. Selon l’exécutif, en l’état actuel des connaissances de la pandémie de coronavirus, les clubs de football vont pouvoir reprendre le chemin de l’entraînement le 11 mai. Bien évidemment, ce retour aux terrains (s’il se confirme) s’effectuera dans les plus strictes conditions sanitaires. Les joueurs seront testés quotidiennement, les malades seront immédiatement isolés pour au moins 14 jours, les séances s’effectueront par groupe réduits dans un premier temps et les joueurs se doucheront séparément. Pour rappel, la Ligue de Football Professionnel souhaite commander 50.000 tests de dépistage au Covid-19 avant d’ensuite les redistribuer équitablement aux 40 clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Le journal francilien précise par ailleurs que le bon de commande ne sera toutefois pas signé ce vendredi puisque le gouvernement n’annoncera que la semaine prochaine, sans doute entre mardi et jeudi, le plan de déconfinement total de la population.