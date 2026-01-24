ICONSPORT_282264_0185

OM-Lens : Greenwood ou Nwaneri, De Zerbi tranchera à 1 heure du match

OM24 janv. , 13:20
parCorentin Facy
0
Roberto De Zerbi n’a toujours pas fait son choix sur l’identité de son milieu offensif droit pour le choc entre l’OM et Lens ce samedi soir. L’hésitation est totale entre Mason Greenwood et Ethan Nwaneri.
L’Olympique de Marseille n’a pas le droit à l’erreur. Les hommes de Roberto De Zerbi comptent huit points de retard sur Lens avant la réception des Sang et or ce samedi au Vélodrome. Une victoire olympienne permettrait d’envisager un retour sur l’équipe de Pierre Sage lors de la seconde partie de saison en réduisant l’écart à cinq points. Une défaite en revanche éliminerait presque l’OM de la course au top 2. Roberto De Zerbi le sait, il n’a pas le droit de se rater d’autant que Marseille sort d’une gifle infligée par Liverpool en Ligue des Champions.
Malgré l’importance du match, l’entraîneur italien envisage sérieusement de se priver de son meilleur buteur Mason Greenwood. Comme révélé par L’Equipe, une réflexion est actuellement menée en interne sur la nécessité de laisser l’attaquant anglais au repos avant un match décisif en Ligue des Champions contre Bruges la semaine prochaine. RMC confirme cette tendance, mais précise que rien n’a encore été décidé de manière définitive. A la mi-journée, Roberto De Zerbi et son staff n’avaient pas encore pris de décision définitive quant à l’identité de leur milieu offensif droit.

L'hésitation de Roberto De Zerbi

Mason Greenwood, qui s’est entraîné avec les remplaçants vendredi soir, est en balance avec la nouvelle recrue Ethan Nwaneri. Pour le reste de la composition, il n’y a en revanche pas beaucoup de doutes à avoir selon la radio. Nayef Aguerd va remplacer Benjamin Pavard par rapport au match de Liverpool tandis que la recrue Quinten Timber va démarrer dans l’entrejeu au côté de Pierre-Emile Hojbjerg. Dans le couloir gauche, Igor Paixao pourrait occuper une position hybride de piston tandis qu’Amine Gouiri part avec une longueur d’avance sur Pierre-Emerick Aubameyang.
La compo probable de l’OM selon RMC : Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao - Greenwood (ou Nwaneri), Gouiri, Traoré

Lire aussi

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272869_0083 (1)
OM

L’OM en rêvait, Arbeloa le vire du Real

ICONSPORT_274613_0153
RCSA

Strasbourg vend Lemaréchal en Belgique (officiel)

ICONSPORT_275913_0062
Ligue 1

Rennes - Lorient : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_279571_0143
FC Nantes

Nantes valide le départ d'une pépite

Fil Info

24 janv. , 16:20
L’OM en rêvait, Arbeloa le vire du Real
24 janv. , 16:08
Strasbourg vend Lemaréchal en Belgique (officiel)
24 janv. , 16:00
Rennes - Lorient : Les compos (17h sur BeInSports1)
24 janv. , 16:00
Nantes valide le départ d'une pépite
24 janv. , 15:59
L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée
24 janv. , 15:58
L2 : Le leader troyen chute à Guingamp
24 janv. , 15:40
PSG : Désiré Doué a le melon, il n'en peut plus
24 janv. , 15:20
PSG-OM : La demande choc des supporters parisiens
24 janv. , 15:00
ASSE : La priorité du mercato est connue

Derniers commentaires

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Et dans les 2 cas on aura baisé quelqu'un ptetre même les deux 😁. S'ils gagnent ils nous aident, s'ils échouent ils disent adieu au top 2

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Espérer ? On a fait quel résultat ? T'es toujours aussi demeuré ou tu t'entraines ? On n'a pas BESOIN de vos têtes de cons d'arrogants, juste que ce serait extrêmement rigolo vu la haine et la jalousie que vous nous portez, que vous favorisiez notre maintien sur le trône. Toi comprendre ?

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Hihi il veut quoi le lyonnix aigri ?

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Mouai...moins pire que le Sporting et le PFC mais quand même ils peuvent faire bien mieux vu leur très belle qualité technique

PSG : Désiré Doué a le melon, il n'en peut plus

Bah tout le monde pour être honnête a pris le melon mais lui fait partie du top melonite du groupe oui. Lucho a eu son moment de vengeance sur la presse qui le pourrissait toute l'année dernière et maintenant il a trop pris la confiance, respecte pas les 'petits' en L1 ou LDC et se fait sortir ou perd des points en alignant des 11 bis. Pareil le copinage fait qu'on veut pas régénérer l'effectif et ne parlons même pas des tentatives Chevalier/Zabarny du dernier mercato.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading