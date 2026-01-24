OM-Lens : Greenwood ou Nwaneri, De Zerbi tranchera à 1 heure du match

Roberto De Zerbi n’a toujours pas fait son choix sur l’identité de son milieu offensif droit pour le choc entre l’OM et Lens ce samedi soir. L’hésitation est totale entre Mason Greenwood et Ethan Nwaneri.

L’Olympique de Marseille n’a pas le droit à l’erreur. Les hommes de Roberto De Zerbi comptent huit points de retard sur Lens avant la réception des Sang et or ce samedi au Vélodrome. Une victoire olympienne permettrait d’envisager un retour sur l’équipe de Pierre Sage lors de la seconde partie de saison en réduisant l’écart à cinq points. Une défaite en revanche éliminerait presque l’OM de la course au top 2. Roberto De Zerbi le sait, il n’a pas le droit de se rater d’autant que Marseille sort d’une gifle infligée par Liverpool en Ligue des Champions.

Malgré l’importance du match, l’entraîneur italien envisage sérieusement de se priver de son meilleur buteur Mason Greenwood. Comme révélé par L’Equipe, une réflexion est actuellement menée en interne sur la nécessité de laisser l’attaquant anglais au repos avant un match décisif en Ligue des Champions contre Bruges la semaine prochaine. RMC confirme cette tendance, mais précise que rien n’a encore été décidé de manière définitive. A la mi-journée, Roberto De Zerbi et son staff n’avaient pas encore pris de décision définitive quant à l’identité de leur milieu offensif droit.

L'hésitation de Roberto De Zerbi

Mason Greenwood, qui s’est entraîné avec les remplaçants vendredi soir, est en balance avec la nouvelle recrue Ethan Nwaneri. Pour le reste de la composition, il n’y a en revanche pas beaucoup de doutes à avoir selon la radio. Nayef Aguerd va remplacer Benjamin Pavard par rapport au match de Liverpool tandis que la recrue Quinten Timber va démarrer dans l’entrejeu au côté de Pierre-Emile Hojbjerg. Dans le couloir gauche, Igor Paixao pourrait occuper une position hybride de piston tandis qu’Amine Gouiri part avec une longueur d’avance sur Pierre-Emerick Aubameyang.

La compo probable de l’OM selon RMC : Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao - Greenwood (ou Nwaneri), Gouiri, Traoré