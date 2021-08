L1 : Cristiano Ronaldo en Ligue 1, la réponse sanglante

Dans : Ligue 1.

Après la signature de Lionel Messi au PSG, une folle rumeur a parlé d’un intérêt de l’AS Monaco pour Cristiano Ronaldo. Le vice-président du club, Oleg Petrov, a clairement démenti.

Depuis l’incroyable arrivée de Lionel Messi à Paris, la Ligue 1 compte trois des meilleurs joueurs au monde avec Neymar et Kylian Mbappé. Le championnat de France, souvent moqué à l’étranger, aurait même pu passer dans une autre galaxie si la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l’AS Monaco s'était avérée. Certaines sources ont évoqué une rencontre entre le propriétaire russe de l’AS Monaco, Dmitry Rybolovlev, et Cristiano Ronaldo, dans un hôtel de la Principauté. Le scénario aurait été exceptionnel pour le football français. Le plus grand rival de Lionel Messi, chez l’un des rares clubs capable de concurrencer le PSG. Mais cette incroyable hypothèse est déjà à écarter. Invité de RTL, le vice-président de l’AS Monaco, défait vendredi soir à Lorient (0-1), a largement calmé les choses.

Il y a 18 ans jour pour jour, Cristiano Ronaldo s'engageait avec Manchester United. La suite appartient à l'histoire. 🔴🔱 pic.twitter.com/AstbkFOyCF — Trivela (@Trivela_FR) August 12, 2021

« Cristiano Ronaldo ? Je pense que notre stratégie est différente de celle de Paris. Un grand nom ? Je ne pense pas cette année. Peut-être quand le club jouera systématiquement la Ligue des champions et performera au plus haut niveau », a confié Oleg Petrov. Si le PSG a vraiment l’intention de recruter Cristiano Ronaldo en 2022 pour remplacer Kylian Mbappé, dont le départ libre au Real Madrid se précise, l’AS Monaco ne devrait pas le concurrencer dans le dossier. La star portugaise sera alors en fin de contrat. Le PSG aura l’unique occasion de réunir dans la même équipe les deux hommes aux 11 Ballon d’or, à quelques mois de la Coupe du monde 2022. Le Qatar a peut-être un plan en tête, et il sera difficile de l’arrêter. L’histoire est en marche. Si Cristiano Ronaldo a rigolé aux avances de son compatriote José Fonte pour rejoindre le LOSC, la découverte du championnat français n’est pas inenvisageable. Dans quelques mois.