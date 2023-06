L1 ‍: Clément Turpin n°1 des arbitres, la FFF dit stop ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Clément Turpin n’est plus l’arbitre n°1 du football français, selon le classement officiel de la Commission fédérale des arbitres.

Leader des arbitres en France et régulièrement désigné par l’UEFA pour officier lors de certains gros matchs d’Europa League et de Ligue des Champions, Clément Turpin n’est plus l’arbitre n°1 en France. En tout cas pas sur la saison 2022-2023, selon le classement officiel établi par la Commission fédérale des arbitres, qui évalue les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 tout au long de la saison.

Les As du sifflet 👨‍⚖️



François Letexier et Hicham Zakrani remportent respectivement le Trophée UNFP du Meilleur Arbitre Central et du Meilleur Arbitre Assistant de @Ligue1UberEats ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/sk8j5omxIs — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 28, 2023

Dans le classement final établi par le CFA, c’est François Letexier qui trône à la première place pour la saison 2022-2023. Pas vraiment une surprise puisque l’arbitre de 34 ans a reçu il y a deux semaines le titre de meilleur arbitre de la saison en Ligue 1 à l’occasion de la cérémonie des trophées UNFP. Clément Turpin n’est toutefois pas très loin de l’élite puisqu’il figure à la deuxième place du classement de la Commission fédérale des arbitres. Benoît Millot complète le podium tandis que Stéphanie Frappart, élue une fois meilleure arbitre de Ligue 1 aux trophées UNFP, est quatrième.

Gaël Angoula promu en Ligue 1

Notons par ailleurs que le classement dévoile que Karim Abed a été relégué au niveau Fédéral 2 et arbitrera donc en Ligue 2 la saison prochaine. Au contraire, l’ancien défenseur de l’Evian TG, Gaël Angoula, a été promu en Ligue 1. C’est également le cas de Romain Lissorgue. Comme chaque année, les stars du PSG, de l’OM ou encore de l’OL auront donc à faire à de nouvelles têtes. Pour Clément Turpin, l’enjeu de la saison à venir sera de reprendre sa première place afin de ne pas être moins sollicité par l’UEFA dans les années à venir pour les matchs d’Europa League et de Ligue des Champions.