ICONSPORT_271638_0442

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

Ligue 129 nov. , 11:00
parCorentin Facy
0
Deuxième de Ligue 1 après 13 journées, l’OM réalise pour l’instant une belle saison et se place comme l’outsider n°1 derrière le PSG dans la course au titre. Dans la capitale, on se méfie justement de l’ennemi marseillais.
Vainqueur du Classique face au Paris Saint-Germain en septembre dernier au Vélodrome (1-0), l’Olympique de Marseille n’a peut-être jamais été aussi proche de son rival de la capitale sur les dernières années. Deuxième à deux points du PSG après 13 journées, l’équipe de Roberto De Zerbi va tenter de rivaliser le plus longtemps possible, même s’il sera difficile pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang d’arracher à Paris sa couronne en Ligue 1. Avec des matchs comme celui contre Newcastle, gagné 2-1 en Ligue des Champions mardi soir, l’OM gagne en tout cas en crédibilité. De quoi forcer le respect des observateurs du Paris Saint-Germain à l’instar par exemple de L’Immigré Parisien.
Pour le créateur de contenu, très suivi sur les réseaux sociaux, il va falloir se méfier des Phocéens tant la dynamique olympienne est intéressante sur les dernières semaines. « Bien joué à l’OM pour leur victoire contre Newcastle, franchement bravo à l’OM. Les Marseillais, ils sont bons. Moi je pense qu’ils vont faire une grosse saison mais ça je l’ai déjà dis. Je pense que l’OM va faire une belle saison. J’ai dis que je voyais Marseille aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Pas en 16e, en 8e. Je pense qu’en Ligue 1, ils vont aussi faire de bonnes choses. Ils ont récupéré des joueurs de qualité, ils ont un effectif » a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.

Le PSG se méfie de l'OM

« Il y a des titulaires et des remplaçants, ils ont bien renouvelé leur équipe. Je pense vraiment qu’ils vont faire une bonne saison. C’est peut-être leur saison, ils peuvent avoir des regrets s’ils ne gagnent pas de titre » a analysé L’Immigré Parisien durant l’un de ses lives sur les réseaux sociaux. Un avis qui divise au sein de la communauté PSG, où certains ne croient pas que l’OM puisse tenir le rythme. D’autres sont en revanche plus mesurés et préfèrent rester méfiants pour l’instant face à une possible surprise venue de la citée phocéenne. Ce samedi sera riche en enseignements puisque Marseille, qui accueille Toulouse à 21h05, aura l’occasion de repasser en tête en cas de faux-pas du PSG, qui a un déplacement plus difficile à gérer sur la pelouse de Monaco.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278263_0122
PSG

PSG : Vinicius, le Qatar prend une décision radicale

ICONSPORT_273046_0051
PSG

PSG : Luis Enrique dévoile son groupe face à Monaco

ICONSPORT_261764_1159
Foot Mondial

Le Maroc a raté Lamine Yamal, il accuse

Fil Info

11:30
PSG : Vinicius, le Qatar prend une décision radicale
10:40
PSG : Luis Enrique dévoile son groupe face à Monaco
10:30
Le Maroc a raté Lamine Yamal, il accuse
10:00
OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental
9:40
Monaco : Le vestiaire au bord de l'explosion ?
9:20
Nantes : Kita donne une dernière chance à Luis Castro
9:00
Nice et Franck Haise, la guerre a commencé
8:40
Le PSG débloque 25ME pour aider Achraf Hakimi

Derniers commentaires

PSG : Lucas Chevalier reçoit un ultimatum

Lollichon est habilité pour donner son avis ?c’est discutable,,peu importe,,un gardien doit garder si possible sa cage inviolée,le reste c’est du pipeau et CHEVALIER sera donc jugé là-dessus avant tout.Il a bénéficié d’une campagne incroyable orchestrée par certains médias et plus dure est la chute.Sur ce qu’on voit ce n’est d’ailleurs pas le meilleur gardien de L1..

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

L'OL est un club au passé glorieux et au futur en devenir, la nouvelle direction est très pro, et sait exactement comment gérer ce club, sur le terrain, cela se ressent par l'enthousiasme revenu👍 bravo à vous, vous faites partie des grandes références, comme le sont l'OM, le PSG, Monaco, etc.. C'est un grand pas vers la disparition de la "Farmer ligue".

OL : Endrick 18 mois à Lyon, la bombe du mercato

Je trouves ça marrant quand même,ils veulent tous jouer au Real ou autre grand club,par contre quand ils sont barrés et qu'ils cirent le banc,les autres clubs deviennent bien plus attractif d'un seul coup,et ils veulent rester un peut plus longtemps 🤣 Si t'es un peut réfléchi,il vaut mieux être dans un bon club qui joue l'europa avoir ta place un peut plus facilement et devenir si t vraiment bon la légende d'un club, ça,ça claque !

L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse

🤣🤣🤣🤣

OM : Ce départ pour zéro euro qui fait rager Benatia

il a l air heureux a l OM, et a de plus en plus de temps de jeu. pas sur qu il parte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading