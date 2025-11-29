« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

Deuxième de Ligue 1 après 13 journées, l’OM réalise pour l’instant une belle saison et se place comme l’outsider n°1 derrière le PSG dans la course au titre. Dans la capitale, on se méfie justement de l’ennemi marseillais.

Vainqueur du Classique face au Paris Saint-Germain en septembre dernier au Vélodrome (1-0), l’Olympique de Marseille n’a peut-être jamais été aussi proche de son rival de la capitale sur les dernières années. Deuxième à deux points du PSG après 13 journées, l’équipe de Roberto De Zerbi va tenter de rivaliser le plus longtemps possible, même s’il sera difficile pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang d’arracher à Paris sa couronne en Ligue 1. Avec des matchs comme celui contre Newcastle, gagné 2-1 en Ligue des Champions mardi soir, l’OM gagne en tout cas en crédibilité. De quoi forcer le respect des observateurs du Paris Saint-Germain à l’instar par exemple de L’Immigré Parisien.

Pour le créateur de contenu, très suivi sur les réseaux sociaux, il va falloir se méfier des Phocéens tant la dynamique olympienne est intéressante sur les dernières semaines. « Bien joué à l’OM pour leur victoire contre Newcastle, franchement bravo à l’OM. Les Marseillais, ils sont bons. Moi je pense qu’ils vont faire une grosse saison mais ça je l’ai déjà dis. Je pense que l’OM va faire une belle saison. J’ai dis que je voyais Marseille aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Pas en 16e, en 8e. Je pense qu’en Ligue 1, ils vont aussi faire de bonnes choses. Ils ont récupéré des joueurs de qualité, ils ont un effectif » a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.

Le PSG se méfie de l'OM

« Il y a des titulaires et des remplaçants, ils ont bien renouvelé leur équipe. Je pense vraiment qu’ils vont faire une bonne saison. C’est peut-être leur saison, ils peuvent avoir des regrets s’ils ne gagnent pas de titre » a analysé L’Immigré Parisien durant l’un de ses lives sur les réseaux sociaux. Un avis qui divise au sein de la communauté PSG, où certains ne croient pas que l’OM puisse tenir le rythme. D’autres sont en revanche plus mesurés et préfèrent rester méfiants pour l’instant face à une possible surprise venue de la citée phocéenne. Ce samedi sera riche en enseignements puisque Marseille, qui accueille Toulouse à 21h05, aura l’occasion de repasser en tête en cas de faux-pas du PSG, qui a un déplacement plus difficile à gérer sur la pelouse de Monaco.