La Farmers League mange la Premier League

La semaine de Coupe d’Europe a été parfaitement lancée par l’Olympique de Marseille ce mardi avec une victoire face à Newcastle. Par la suite, la majorité des clubs français ont emboîté le pas. Les formations de l’hexagone n’ont fait qu’une bouchée de la Premier League.
Trois sur trois, c’est le bilan des clubs français sur cette semaine européenne contre les clubs de Premier League. Et cela commence dès mardi sur la pelouse du Stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille renverse la table face à Newcastle. Les hommes de Roberto de Zerbi s’imposent 2-1 après avoir été menés 1-0. Même constat pour le Paris Saint-Germain le lendemain face à Tottenham. Le club de la capitale a été mené par les Spurs avant de renverser la vapeur et de faire exploser en route la formation de Thomas Frank (5-3).

La Premier League est à genou devant la France

Et ce jeudi, le Racing Club de Strasbourg a complété le tableau. Sur la pelouse de la Meinau, les Alsaciens renversent et battent Crystal Palace 2-1. Une victoire importante qui permet aux hommes de Liam Rosenior de se replacer à la deuxième place en Conférence League. Un succès qui assure au RCSA de disputer à minima les barrages de la compétition. Grâce à ses succès, la France prend ses aises à l’indice UEFA.
Hormis Monaco et l’OGC Nice, les clubs de l’hexagone ont fait le plein de points cette semaine. Une bonne nouvelle dans la course à la cinquième place face aux Pays-Bas. Malgré les affiches difficiles sur le papier, la Farmers League a su répondre présent pour assurer de la compétitivité. Sur les trois compétitions européennes, la France place au minimum une équipe dans le top 2 du classement. Le PSG est second en Ligue des champions tout comme Strasbourg en Conférence. De son côté, l'Olympique Lyonnais occupe la première place en C3. 

