La Farmers League mange la Premier League

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...
A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris
dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....
Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...
Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading
🚨 𝟯/𝟯 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗦 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨𝗫 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗦 𝗔𝗡𝗚𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 !!! 🤩🇫🇷 ✅ 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 de l'OM 🆚 Newcastle (2-1) ✅ 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 du PSG 🆚 Tottenham (5-3) ✅ 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 de Strasbourg 🆚 Crystal Palace