L1 : Ce soir on vous met le feu, les Ultras fulminent !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Même si l’usage de fumigènes pourrait être autorisé par la loi française au cours des prochaines semaines, les ultras des différents clubs français ne sont pas encore pleinement convaincus.

En France, les lignes sont vraiment en train de bouger autour de la question des fumigènes. Purement et simplement interdit par le Code du sport et le règlement de la LFP, l’usage d’engins pyrotechniques dans les stades de L1 est pourtant réclamé par les supporters et les suiveurs du foot. Un discours écouté par le gouvernement, puisque Sacha Houlié est en passe de lancer une révolution en France. Vu qu’après avoir instauré une expérimentation de l’usage de fumigènes lumineux dans les stades depuis quelques mois, le député LREM de la Vienne pousse pour autoriser cet usage dans la nouvelle Loi Sport. « Après 5 ans d’engagement, quelle fierté d’avoir inscrit dans le marbre de la loi l’expérimentation autorisant l’usage de fumigènes dans les stades ! Rendez-vous la semaine prochaine pour l’adoption définitive de la #LoiSport ! », a lancé Sacha Houlié sur Twitter.

Ca sera autorisé dans des zones réglementés, réalisés par des personnes choisies avec des fumigènes spéciaux sans fumée, rien a voir avec ce qui se fait de base. Pensez pas qu'on aura le droit légalement à revoir ces images https://t.co/2UXgeav4nC — Basile Bilo 🇰🇲 (@basilebilo) February 4, 2022

Si l’Assemblée Nationale et le Sénat doivent maintenant valider cette nouvelle loi, les ultras ne sont pas pleinement convaincus par cette nouvelle. Car pour eux, l’usage proposé par le gouvernement n’est pas celui désiré. Vu que les fumigènes en question sont sans fumée. Malgré tout, ils sont moins dangereux, et cette nouvelle étape est quand même une avancée que l’Association nationale des supporters demande depuis des années maintenant… « Une utilisation légale des fumigènes permettrait de diminuer la part de risque en permettant aux groupes de supporters de s’entendre au préalable avec les services de sécurité. Par exemple, si les fumigènes étaient légalisés, des moyens d’extinction pourraient être pré-positionnés à certains endroits des tribunes afin de permettre une intervention rapide en cas d’accident », a expliqué l’ANS. Même si cette nouvelle loi ne conviendra pas à tout le monde, elle fera quand même des heureux, à condition qu’elle soit acceptée en l’état lors du vote de la semaine prochaine.