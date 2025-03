L1 ‍: Canal+ de retour, une tête doit tomber

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le retour de la Ligue 1 sur Canal+ fait rêver bon nombre d’observateurs, y compris Pierre Ménès. Mais l’ancien journaliste phare de la chaîne cryptée n’est vraiment pas convaincu que ce come-back puisse voir le jour.

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le début de la saison, DAZN ne fait pas rêver les foules. C’est le moins que l’on puisse dire, la plateforme anglaise ayant essuyé de nombreuses critiques pour ses tarifs ou encore la qualité de ses émissions et de ses commentateurs. Pour de nombreux amoureux de la Ligue 1, seul un retour de Canal+ peut raviver la flamme et refaire de la France un championnat attractif. Pierre Ménès est aussi de cet avis, lui qui a exprimé à de multiples reprises tout ce qu’il reprochait à DAZN. Mais pour l’ancien chroniqueur vedette du Canal Football Club, le grand retour de la Ligue 1 sur les antennes de la chaîne cryptée n’est pas pour toute suite.

Des abonnements offerts au McDo, DAZN se ridiculise https://t.co/H1vWlKansW — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

Et pour cause, dans sa dernière vidéo sur YouTube, notre confrère a une fois de plus affirmé que seul un départ de Vincent Labrune pouvait débloquer la situation. Or pour le moment, le président de la LFP est bien accroché à son siège et il n’y a pas de raison que cela bouge dans les semaines et les mois à venir. « L’ambiance globale autour du foot est terrible. Les incidents Longoria, Fonseca, Montpellier… Et on n’entend personne. A chaque fois que Labrune l’ouvre, c’est pour dire qu’il est magnifique mais il ne prend jamais la parole sur les sujets majeurs du football français » a d'abord exprimé le journaliste avant de poursuivre.

Vincent Labrune bloque le retour de Canal+

« A la fois, on a l’impression qu’il décide de tout, mais de l’autre côté, on voit qu’il ne prend partie sur rien. Je suis convaincu que Canal+ n’a pas les moyens ni la place dans sa grille pour investir dans la Ligue 1. De toute façon, si on veut avoir la moindre chance que Canal+ revienne dans le game, il faut que Vincent Labrune s’en aille » a expliqué Pierre Ménès, rappelant au passage que Canal+ a massivement investi pour s’offrir toutes les coupes d’Europe, ce qui ne laisse plus à la chaîne cryptée une grosse enveloppe pour s'octroyer les droits TV de la Ligue 1. A n’en pas douter, le sujet reviendra tout de même sur la table en décembre prochain, notamment si DAZN venait à activer sa clause de sortie de la Ligue 1.