TV ‍: DAZN matraqué après PSG-OM

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le niveau des commentateurs de DAZN fait polémique après l’affiche entre l’OM et le PSG ce dimanche (3-1), et suscite de vives critiques.

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis un peu moins d’un an, DAZN n’est pas épargné depuis son arrivée dans le paysage audiovisuel français. La plateforme anglaise a d’abord fait l’objet de vives critiques en raison de son prix abusif, fixé au départ à 40 euros par mois sans engagement. La qualité du traitement de la Ligue 1 a ensuite fait débat, avec l’absence de multiplex et d’émissions autour de notre championnat. Toutes ces erreurs ont été corrigées et pourtant, le « Netflix du sport » continue de susciter les crispations. Cette fois, ce sont les commentaires des matchs qui sont la cible des haters.

🎙 | « Rien à reprocher à De Zerbi » - @walidacherchour après la défaite de l’OM. 🗣💬 #PSGOM pic.twitter.com/OpX9M1A369 — DAZN France (@DAZN_FR) March 16, 2025

Sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux ont notamment pointé du doigt Benoit Cheyrou, Julien Brun et Walid Acherchour, aux commentaires pour le Classique de dimanche soir entre l’OM et le PSG au Parc des Princes. « J’ai arrêté les commentaires de DAZN. Je préfère regarder le match sans son que d’écouter ça. Sérieusement c’est pour ça qu’on paye notre abonnement ? Quelle honte » s’indigne notamment Alban Lipp, ancien responsable des médias de l’OM. « Woah les commentaires DAZN… Heureusement que Benoit Cheyrou est là » surenchérit de son côté Shavinz, suivi par plus de 35.000 supporters du club phocéen sur X.

DAZN prend (encore) cher après PSG-OM

Les commentaires similaires étaient extrêmement nombreux sur les réseaux sociaux après la diffusion du Classique sur DAZN. « Même les gens qui ont l’IPTV préfèrent regardé les chaînes étrangères, c'est dire le niveau de DAZN », « C'est de pire en pire surtout », « Je cherchais à désactiver les commentaires… » ou encore « Sérieux DAZN, proposer plus de contenu et pas toute cette publicité, c'est trop demander ? » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les journalistes du diffuseur principal de la Ligue 1 prennent cher. A tel point que bon nombre d’entre eux ont opté pour une chaîne étrangère, ou pour la solution radicale de regarder PSG-OM… sans le son. Justifiées ou pas, les critiques à l’encontre de la chaîne qui diffuse huit matchs de Ligue 1 par journée sont toujours aussi nombreuses et cette nouvelle journée de championnat n’a pas fait exception.