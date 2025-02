L1 ‍: Caillot et Labrune bossent pour le Qatar, Lens en a sa claque

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le dossier DAZN fait imploser la Ligue et les relations entre les présidents des clubs de Ligue 1 s’effritent. Joseph Oughourlian ne cache plus son opposition à Vincent Labrune, Jean-Pierre Caillot ou Nasser Al-Khelaïfi.

En refusant de payer 50% de son échéance du mois de février, DAZN savait qu’il allait mettre un énorme coup de pression aux dirigeants du football français. Mais le diffuseur principal de la Ligue 1 ignorait peut-être à quel point il allait mettre le feu entre les présidents de clubs. Les relations sont orageuses entre ces derniers, et la menace d’une démission de Jean-Pierre Caillot de son poste de président du collège de Ligue 1 n’a rien arrangé. RMC rapporte que dans le groupe WhatsApp des présidents de clubs, le dirigeant niçois Jean-Pierre Rivère a tenté de convaincre Jean-Pierre Caillot de conserver son poste.

TV : La LFP n'a pas réussi à faire payer DAZN en urgence https://t.co/16UhIQUayc — Foot01.com (@Foot01_com) February 14, 2025

« Jean-Pierre doit rester notre président de collège et je pense qu'il serait judicieux de se réunir tous en présentiel, une demi-journée, et prendre enfin des décisions qui apporteront l'adhésion de tous. Dans le calme et le respect de chacun » a-t-il posté. Un message qui a reçu l’approbation du très influent Nasser Al-Khelaïfi. « Je suis totalement d'accord, tout cela n'a rien à voir avec Jean-Pierre Caillot et il est vraiment l'opposé de tout cela. Il fait du très bon boulot et il doit rester » a enchéri le dirigeant qatari. Deux messages qui ont doucement fait rire le patron lensois Joseph Oughourlian, lequel a répondu au lance-flamme sur ce même groupe WhatsApp.

Oughourlian dézingue Al-Khelaïfi et Labrune

« Il fait du super boulot pour toi Nasser, pas pour nous. La Ligue 1 est devenue le championnat de foot le plus inégalitaire du monde. Merci à la bande à Labrune » a lâché le président lensois, très irrité de la gouvernance du football français et qui ne masque plus son opposition à Vincent Labrune et à Nasser Al-Khelaïfi depuis plusieurs semaines. Lors des derniers échanges, Pablo Longoria a également paru excédé, ce dernier regrettant de « tout apprendre dans la presse » plutôt que par la LFP dans le dossier des droits TV. Digne d’une série Netflix, ce feuilleton terrible pour le football français dure et les relations de plus en plus déchirées entre chaque dirigeant n’est assurément pas une bonne nouvelle dans la quête d’une bonne solution pour les clubs à l’avenir.