L1 : Brest enfonce Auxerre, Angers tombe au Havre

Ligue 104 janv. , 19:10
parHadrien Rivayrand
7e journée de Ligue 1 
Lorient - Metz : 1-1
Le Havre - Angers : 2-1
Brest - Auxerre : 2-0
Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Brestois a pris le meilleur sur Auxerre, qui s'enfonce un peu plus au classement. Les Bretons se rapprochent eux de la première partie de tableau. 
Le Stade Brestois a parfaitement démarré son année 2026 en se défaisant de Auxerre ce dimanche à Francis Le Blé. Les Bretons auront maitrisé leur sujet face à des Bourguignons amputés de certains joueurs phares. Ludovic Ajorque (33e) et Joris Chotard (79e) ont été les buteurs du côté du Stade Brestois. Grâce à ce succès mérité contre l'AJA, les hommes d'Eric Roy sont 11es au classement, avec 22 points. De son côté, Auxerre est 17e de Ligue 1 (12 points). 
Dans les autres rencontres du jour, Le Havre est venu à bout d’Angers sur le score de 2-1. Une victoire arrachée en fin de match, ô combien importante dans la course au maintien. Les Normands occupent désormais la 13e place avec 18 points. Le SCO, 10e avec 22 points, devra se reprendre dès la prochaine journée à l’occasion de la réception de l’OM.
Enfin, Lorient et Metz se sont quittés sur un match nul 1-1. Lorient est 12e avec 19 points, tandis que Metz reste 18e et dernier avec 12 points.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16164482129-8
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading