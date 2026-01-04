L1 : Brest enfonce Auxerre, Angers tombe au Havre

7e journée de Ligue 1

Lorient - Metz : 1-1

Le Havre - Angers : 2-1

Brest - Auxerre : 2-0

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Brestois a pris le meilleur sur Auxerre, qui s'enfonce un peu plus au classement. Les Bretons se rapprochent eux de la première partie de tableau.

Le Stade Brestois a parfaitement démarré son année 2026 en se défaisant de Auxerre ce dimanche à Francis Le Blé. Les Bretons auront maitrisé leur sujet face à des Bourguignons amputés de certains joueurs phares. Ludovic Ajorque (33e) et Joris Chotard (79e) ont été les buteurs du côté du Stade Brestois. Grâce à ce succès mérité contre l'AJA, les hommes d'Eric Roy sont 11es au classement, avec 22 points. De son côté, Auxerre est 17e de Ligue 1 (12 points).

Dans les autres rencontres du jour, Le Havre est venu à bout d’Angers sur le score de 2-1. Une victoire arrachée en fin de match, ô combien importante dans la course au maintien. Les Normands occupent désormais la 13e place avec 18 points. Le SCO, 10e avec 22 points, devra se reprendre dès la prochaine journée à l’occasion de la réception de l’OM.

Enfin, Lorient et Metz se sont quittés sur un match nul 1-1. Lorient est 12e avec 19 points, tandis que Metz reste 18e et dernier avec 12 points.