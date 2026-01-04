ICONSPORT_281018_0031

OM - Nantes : les compos (15h sur Ligue 1+)

Ligue 104 janv. , 13:58
parGuillaume Conte
OM : Rulli - Weah, Pavard, Medina, Egan-Riley, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren - Greenwood, Paixao - Aubameyang
Nantes : Lopes - Centonze, Amian, Tati, Cozza - Machado, Coquelin, Mwanga, Tabibou - El Arabi, Abline 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

