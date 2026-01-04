OM - Nantes : les compos (15h sur Ligue 1+)

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

à cause de l'encadrement dont le club fait encore l'objet, il faut compter au minimum 4 jours entre l'arrivée du joueur et son enregistrement définitif auprès des instances du football français. Et si ceux qui croyaient que le fait que la DNCG ait stoppé l'encadrement sur les transferts, Hugo Guillemet rappelle que celui-ci est toujours effectif concernant la masse salariale, ce qui oblige de fait l'OL à ronger son frein et attendre le 5 janvier avant de pouvoir utiliser officiellement son nouveau joueur.