L1 : Brest a retrouvé son Algérien disparu

Par Guillaume Conte

La Ligue 1 va reprendre ses droits ce dimanche, et ce sera peut-être sans Youcef Belaïli pour le Stade Brestois.

L’international algérien, certainement très marqué par l’élimination cruelle face au Cameroun dans la course à la Coupe du monde 2022, a provoqué une sortie lapidaire de son entraîneur en conférence de presse, où il était attendu jeudi au plus tard. Michel Der Zakarian n’a pas la moindre explication à ce sujet. « On n'arrive pas à le joindre, il n'y a pas de réponse. La moindre des choses, c'est d’appeler. Je ne sais pas où il est. On essaye de le joindre », a regretté le coach du club breton, à propos de son milieu de terrain.

De son côté, la presse algérienne affirme que le joueur est revenu à Brest avec un peu de retard, et qu’il fera son retour à l’entrainement ce samedi. Une version confirmée par le Télégramme de Brest, qui évoque un retour tardif, mais un arrangement qui a été trouvé entre le joueur et son club dans la journée de ce vendredi. L’Algérien va tenter d’être dans le groupe pour le match de ce dimanche contre Montpellier.