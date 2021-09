L1 : Bordeaux vise Slimani, l’OL intraitable

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

A la recherche d’un attaquant, les Girondins de Bordeaux ont tenté de recruter Islam Slimani. L’Olympique Lyonnais a néanmoins fermé la porte à un départ de l’international algérien.

Arrivé en janvier 2021 à Lyon, Islam Slimani n’a pour le moment pas été aussi flamboyant qu’il a pu l’être à Monaco en 2019-2020. Mais l’ancien joueur de Leicester a tout de même rendu quelques services. En 21 rencontres en deuxième partie de saison dernière, il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives. Son avenir assez incertain l’été dernier, Islam Slimani a finalement été conservé par l’OL, malgré le retour en prêt de Moussa Dembélé. Rentré en cours de jeu contre Brest lors de la première journée, il a permis à son équipe d’accrocher le match nul. A Angers ensuite, il a sombré avec son équipe. Utilisé sur un côté par Peter Bosz, Islam Slimani n’était évidemment pas à son aise. Si l’international algérien, auteur d’un quadruplé pendant la trêve internationale contre Djibouti, devrait se contenter de quelques miettes cette saison, l’OL compte sur lui.

Bordeaux a tenté, l’OL a refusé

Selon les informations de Foot Mercato, les Girondins de Bordeaux, à la recherche d’un attaquant, ont pris la température auprès de l’OL ces derniers jours pour Islam Slimani. Juninho a été ferme, la réponse est non. Lyon compte sur l’ancien buteur du Sporting, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Islam Slimani devrait faire office de remplaçant en championnat, et pourrait éventuellement gratter plus de minutes en Europa League ou en Coupe de France. Du côté de Bordeaux, la quête du fameux numéro 9 continue. L’échec inattendu dans le dossier Mostafa Mohamed a considérablement compliqué la tâche du club de Gérard Lopez. Le joueur avait passé sa visite médicale avant que son club égyptien, Zamalek, ne fasse finalement capoter l’affaire. Toujours selon le média français, Bordeaux s’intéresse désormais à un autre attaquant de Ligue 1 « au CV bien fourni ». Son identité n’a pas encore été dévoilé.