L1 : Benoît Bastien prend lui aussi sa retraite

L1 : Benoît Bastien prend lui aussi sa retraite

Ligue 129 juin , 12:04
parCorentin Facy
6
Ajouter comme source préférée sur Google
Quelques jours après l’annonce de la retraite de Stéphanie Frappart, un autre poids-lourd de l’arbitrage en Ligue 1 tire sa révérence. Selon Vosges Matin, Benoit Bastien va lui aussi raccrocher après 15 années au plus haut niveau. Elu meilleur arbitre de Ligue 1 en 2022, il devrait devenir le nouveau directeur du secteur professionnel de l’arbitrage à la Fédération française de football.
Articles Recommandés
Suite Du Clash Lasse Repart Pour Un Deuxieme Round
ASSE

Suite du clash, l’ASSE repart pour un deuxième round

Om Les Fans Excedes Le Nouveau Maillot Fait Polemique
OM

OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique

Kombouare Agace Le Paris Fc La Deja Remplace
Paris FC

Kombouaré agace, le Paris FC l’a déjà remplacé

Edf Tchouameni Ecarte Il Denonce Une Erreur Fatale
Equipe de France

EdF : Tchouaméni écarté, il dénonce une erreur fatale

Fil Info

29 juin , 14:40
Suite du clash, l’ASSE repart pour un deuxième round
29 juin , 14:20
OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique
29 juin , 14:00
Kombouaré agace, le Paris FC l’a déjà remplacé
29 juin , 13:40
EdF : Tchouaméni écarté, il dénonce une erreur fatale
29 juin , 13:20
Kroupi veut signer au PSG, Luis Campos bloque tout
29 juin , 13:00
L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini
29 juin , 12:40
OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing
29 juin , 12:20
PSG : Luis Enrique a une priorité, le Barça va détester
29 juin , 12:00
OM : Greenwood refuse un salaire indécent

Derniers commentaires

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Ca c'est sûr. On n'est pas mieux loti. Voir même moins que vous, car vous avez l'expérience d'une année de contrainte pour vous.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

Ol David A Lyon La Juventus Fait Le Forcing

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading