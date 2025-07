L1 ‍: BeIN Sports choisit OM-Paris FC

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les débuts de l’OM au Vélodrome se dérouleront lors de la deuxième journée de Ligue 1. Ce sera à l’occasion de la réception du Paris FC et ce match sera diffusé sur BeIN Sports, qui a pris cette rencontre. Le match entre le PSG et le SCO d’Angers sera diffusé le vendredi 22 août à 20h45 sur Ligue 1, et l’affiche du dimanche soir sera le choc des seconds couteaux entre Lille et Monaco.

Programme télé de la deuxième journée de Ligue 1

Vendredi 22 août 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Angers SCO

Samedi 23 août 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille – Paris FC

Samedi 23 août 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

OGC Nice – AJ Auxerre

Samedi 23 août 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – FC Metz

Dimanche 24 août 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

FC Lorient – Stade Rennais FC

Dimanche 24 août 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – FC Nantes

Toulouse FC – Stade Brestois 29

Havre AC – RC Lens

Dimanche 24 août 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

LOSC Lille – AS Monaco