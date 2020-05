L1 : Aulas et Romeyer, Le Graët fait le doublé

Dans : Ligue 1.

Pour des raisons différentes, Jean-Michel Aulas et Roland Romeyer s’en sont récemment pris à Noël Le Graët récemment.

Le président de la FFF soutient totalement la décision du gouvernement et des instances d’annuler la saison de football, tant que cela ne concerne pas la Coupe de France qu’il organise. C’est en cela que le président de la FFF, qualifié pour cette finale, avait laissé entendre qu’il serait prêt à déclarer forfait plutôt que de jouer cette finale à huis-clos. Et pourtant, Le Graët s’est montré clair, Saint-Etienne jouera bien, et à huis-clos.

« Saint Etienne jouera. Donc il n'y a pas de sanction. Ce sont des bons copains, ils sont obligés quelques fois quand ils ont des discussions avec les supporters de tenir des positions. Mais aujourd'hui il faut imaginer PSG Saint Etienne à huis clos », a assuré le dirigeant de la fédération, pour qui cette rencontre pourrait bien avoir début août si l’amélioration sanitaire se poursuit.



Concernant Jean-Michel Aulas, c’est la décision d’arrêter la saison qui fait hurler le président de l’OL. Pour lui, et il n’est pas le seul, la France a pris une décision précipitée et voit ainsi les autres pays préparer la reprise en constatant simplement les dégâts. Malgré ces critiques, Le Graët reste totalement solidaire des instances, et balance un petit tacle au passage sur JMA.



« L'Etat a décidé qu'on arrêtait le football jusqu'à fin Juillet, donc on arrête. Avec Aulas, on se connait depuis tellement de temps, il me voit venir, je le vois venir. Par contre, il défend l'intérêt de son club avec trop de vigueur quelque fois, ces derniers temps il va un petit peu trop loin. Je lui ai dit soit au téléphone soit par l'intermédiaire de la presse, mais il est pris dans l'envie de jouer cette Champions League et il exagère un peu », a confié sur Canal+ Le Graët à propos de celui qui siège désormais au comité exécutif de la FFF.