L1 : Annoncé à Manchester United, Rudi Garcia se rapproche de Troyes

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Deux clubs de Ligue 1 se sont séparés de leur entraineur en ces derniers jours de l’année 2021.

Deux décisions prises tout de même à la surprise générale. A l’AS Monaco, Niko Kovac a cédé sa place, et Philippe Clément est le grand favori pour quitter le FC Bruges et le remplacer dans les prochains jours. A Troyes, la situation est plus confuse après le départ de Laurent Batlles, dans un poste qui fait beaucoup moins rêver. Les dirigeants ont nommé Erick Montbaerts pour assurer l’intérim, mais deux pistes sont à l’étude. La première mène à un entraineur qui a fait ses preuves dans les divisions inférieures : Bruno Irles. En place à QRM, l’ancien défenseur de Monaco ne fait toutefois pas l’unanimité. Tout simplement parce que le club de la banlieue de Rouen demande des indemnités pour lâcher Bruno Irles, ce qui ne semble pas être prévu du côté de Troyes.

🔴 Discussions en cours entre Troyes et QRM au sujet d'Irles ! L'ESTAC est prête à miser sur l'entraîneur de 46 ans. Mais les dirigeants quevillais attendent des indemnités (sous contrat jusqu'en juin 2023). En cas de départ, 1 nom ressort déjà ⤵️https://t.co/q8dvsO13I5 — Victorien Lenud (@V_Lenud) December 31, 2021

La seconde piste est plus surprenante, puisqu’elle mène à Rudi Garcia, qui a plus l’habitude de clubs aux profils européens comme l’OL, l’OM ou la Roma ces dernières années. Libre depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a récemment été annoncé dans le viseur d’un club d’un tout autre calibre que l’ESTAC : Manchester United. Il faisait partie des techniciens cités pour prendre la suite d’Ole Gunnar Solskjaer, et avait même refusé de commenter la rumeur quand celle-ci se propageait, entretenant ainsi le suspense. Une signature à Troyes, qui a ainsi été proposée, aurait de quoi surprendre, même si elle pourrait aussi permettre à Garcia de reprendre une équipe au moins jusqu’à la fin de la saison. Les supporters lyonnais, qui ont déjà coché la date du prochain Troyes-OL à la mi janvier, sont sur leurs gardes.