ICONSPORT_255981_0039

L1 : Angers-Monaco, la décision la plus grotesque de l'histoire

Ligue 118 oct. , 16:00
parClaude Dautel
3
Ce samedi, le SCO reçoit l'AS Monaco au stade Raymond-Kopa. Un match qui a donné lieu à une décision sécuritaire pour le moins stupéfiante compte tenu de l'affiche.
Les supporters monégasques ne passent pas pour les plus violents du monde, que ce soit au Stade Louis II ou en déplacement. Et il n'existe aucun contentieux entre le club de la principauté et le SCO. Pourtant, l'AS Monaco a informé ses supporters qui feront le déplacement à Angers, qu'ils ne devront pas arborer les couleurs de leur club préféré lorsqu'ils se promèneront en ville. Une décision prise suite à un arrêté préfectoral qui règlemente le déplacement des fans de l'ASM. De quoi forcément faire bondir tout le monde, et pas que les supporters concernés, dans la mesure où tout s'est toujours bien passé entre les deux clubs. Et c'est clair, il n'y a aucun motif justifiant cette décision dans l'arrêté pris par le Préfet de Maine-et-Loire jeudi dernier.

Une décision prise sans aucun argument pour Angers-Monaco

Dans le document de cinq pages transmis aux deux clubs, on apprend que compte tenu de l'engouement autour du match de Ligue 1 entre le SCO et l'ASM, de la présence de supporters des deux clubs, et notamment de 500 de l'AS Monaco, dont 50 Ultras, qui pourraient se croiser, et de la tenue dans le même d'une manifestation pro-palestinienne en centre-ville en début d'après-midi, alors : « Le samedi 18 octobre 2025, de 12h00 à minuit, il est interdit à toute personne se prévalant publiquement de la qualité de supporter de l'AS Monaco ou se comportant comme tel, notamment par le fait d'arborer une écharpe, un maillot, un insigne, une casquette ou tout autre signe extérieur aux couleurs de I' AS Monaco de pénétrer, de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes et cartographié en annexe au présent arrêté sur la commune d'Angers ».
Une décision des autorités qui a forcément fait ricaner sur les réseaux sociaux. « Faut dire que les Monégasques ont pillé Angers à chaque déplacement. La ville se retrouve à feu et à sang depuis des années », ironise un internaute, tandis que Pierre Barthélémy, avocat qui a notamment défendu les supporters dans plusieurs dossiers, est lui plus laconique : « Métaverse ». Il est vrai qu'actuellement les autorités ont décidé de serrer encore plus la vis aux supporters en déplacement, quitte à y aller trop fort.

Ligue 1

18 octobre 2025 à 19:00
Angers SCO
19:00
Monaco
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0239
PSG

Yamal au PSG, le Barça s'attend à une trahison

ICONSPORT_273988_0060
OL

Vidéo : Le but niçois de Bard qui lance les hostilités contre l'OL

monaco hutter reporte le retour de pogba a plus tard iconsport 266259 0058 396968
Monaco

Pogba et le « syndrome Abou Diaby », Monaco craint le pire

ICONSPORT_273968_0124
Premier League

L'incroyable licenciement de Postecoglou à la fin du match contre Chelsea

Fil Info

17:30
Yamal au PSG, le Barça s'attend à une trahison
17:23
Vidéo : Le but niçois de Bard qui lance les hostilités contre l'OL
17:00
Pogba et le « syndrome Abou Diaby », Monaco craint le pire
16:27
L'incroyable licenciement de Postecoglou à la fin du match contre Chelsea
16:09
Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)
16:02
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
15:30
Xabi Alonso voulait devancer l’OL pour Morton
15:00
« Endrick ne partira pas » : le Real Madrid ferme la porte à l’OM

Derniers commentaires

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

Bon, j'espère que vous avez tous kiffé les premières journée parce que la on va voir notre vrai visage :) Cette défense est catastrophique.. Incroyable de se prendre un but comme ça encore une fois. Juste avant, même situation, pénalty refusé pour un HJ presque imaginaire, et la, rebelote on se prend un but sur une poussée niçoise sans trop forcer.. On est à la rue.

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

SORTEZ MOI KLUIVERT !! 😡😡

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

SORTEZ MOI

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

Justice !!!! Bravo Diop !!!

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

Oh l'embrouille du HJ .... Qui voit quoi avec leur ligne à la con ??? OLFP serait de retour??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading