L1 : Angers-Monaco, la décision la plus grotesque de l'histoire

Ce samedi, le SCO reçoit l'AS Monaco au stade Raymond-Kopa. Un match qui a donné lieu à une décision sécuritaire pour le moins stupéfiante compte tenu de l'affiche.

Les supporters monégasques ne passent pas pour les plus violents du monde, que ce soit au Stade Louis II ou en déplacement. Et il n'existe aucun contentieux entre le club de la principauté et le SCO. Pourtant, l'AS Monaco a informé ses supporters qui feront le déplacement à Angers, qu'ils ne devront pas arborer les couleurs de leur club préféré lorsqu'ils se promèneront en ville. Une décision prise suite à un arrêté préfectoral qui règlemente le déplacement des fans de l'ASM. De quoi forcément faire bondir tout le monde, et pas que les supporters concernés, dans la mesure où tout s'est toujours bien passé entre les deux clubs. Et c'est clair, il n'y a aucun motif justifiant cette décision dans l'arrêté pris par le Préfet de Maine-et-Loire jeudi dernier.

Une décision prise sans aucun argument pour Angers-Monaco

Dans le document de cinq pages transmis aux deux clubs, on apprend que compte tenu de l'engouement autour du match de Ligue 1 entre le SCO et l'ASM, de la présence de supporters des deux clubs, et notamment de 500 de l'AS Monaco, dont 50 Ultras, qui pourraient se croiser, et de la tenue dans le même d'une manifestation pro-palestinienne en centre-ville en début d'après-midi, alors : « Le samedi 18 octobre 2025, de 12h00 à minuit, il est interdit à toute personne se prévalant publiquement de la qualité de supporter de l'AS Monaco ou se comportant comme tel, notamment par le fait d'arborer une écharpe, un maillot, un insigne, une casquette ou tout autre signe extérieur aux couleurs de I' AS Monaco de pénétrer, de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes et cartographié en annexe au présent arrêté sur la commune d'Angers ».

Une décision des autorités qui a forcément fait ricaner sur les réseaux sociaux. « Faut dire que les Monégasques ont pillé Angers à chaque déplacement. La ville se retrouve à feu et à sang depuis des années », ironise un internaute, tandis que Pierre Barthélémy, avocat qui a notamment défendu les supporters dans plusieurs dossiers, est lui plus laconique : « Métaverse ». Il est vrai qu'actuellement les autorités ont décidé de serrer encore plus la vis aux supporters en déplacement, quitte à y aller trop fort.