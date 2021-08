L1 : Angers cale à Bordeaux, Montpellier c'est chaud

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

3e journée de Ligue 1

Bordeaux - Angers : 1-1

Metz - Reims : 1-1

Montpellier - Lorient : 3-1

Strasbourg - Toyes : 1-1

Après deux victoires consécutives, le SCO Angers a été tenu en échec à Bordeaux (1-1) et laisse le SCO laisse désormais le PSG seul en tête de la Ligue 1. Dans un match chaud bouillant, puisque les Merlus ont fini à neuf après les expulsions de Mendes et Hergault, Montpellier s'est imposé 3-1 après avoir été mené au score. Enfin, Metz-Rennes et Strasbourg-Troyes se sont terminés par un même match nul (1-1), les Alsaciens et les Aubois marquant là leur premier point de la saison.