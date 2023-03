L1 : Angers avoue sa relégation en L2

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les défaites s’enchainent pour le SCO Angers, qui est plus que jamais lanterne rouge du championnat.

Dans une saison à quatre relégations, cela ne pardonne pas et la formation du Maine-et-Loir a du faire l’implacable constat après sa lourde défaite à Montpellier. Le revers 5-0 face au MHSC scelle l’avenir du SCO, qui n’a plus sa place en Ligue 1. Il faut dire que, Ligue 1 à 18 ou pas, Angers possède le plus faible total d’un club de l’élite avec 10 points inscrits à la 26e journée. Le SCO est à 12 points de Strasbourg, le premier non relégable, à 12 journées de la fin. Autant dire qu'à tous les niveaux, la formation angevine n'est pas au rendez-vous, sur ce match comme sur cette saison.

🎙💬 𝗔𝗯𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗼𝘂𝗵𝗮𝘇𝗮𝗺𝗮 : « Il y a eu un manque d’agressivité, nous nous sommes fait marcher dessus. On prend un but d’entrée de match; Nous avons joué une équipe de Montpellier qui veut s’en sortir. Nous avons fait un non match. » pic.twitter.com/q96yDXtgDQ — Angers SCO (@AngersSCO) March 5, 2023

« On s'est fait marcher dessus, analyse le coach angevin en conférence de presse. On prend un but d'entrée, tout se dérègle, pas de réaction des garçons face à une équipe de Montpellier qui veut s'en sortir, avait de vraies vertus de combativité. On concède beaucoup trop d'occasions, ça rentrait comme dans du beurre. Ce n'était pas qu'une question de défense mais aussi d'état d’esprit. Je pense que c'est mort (pour le maintien). On va terminer la saison, je vais rencontrer la direction pour qu'on puisse en discuter, il va falloir faire des choix forts. Je pense qu'il va falloir emmener des garçons qui auront envie de se battre jusqu'à la fin de la saison, pour le club, pour les supporters, pour leurs familles et pour eux. On ne peut pas abandonner. Je sens des garçons qui abandonnent », a livré Abdel Bouhazama, qui avait succédé à Gérald Baticle après la trêve de décembre, mais n’a pas fait mieux que son prédécesseur, au sein d’un club qui multiplie les problèmes extra-sportifs dans le même temps.