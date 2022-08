L1 : A dix, l'OM fait tomber le mur jaune nantais !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 3e journée

Orange Vélodrome

OM-Nantes 2-1

Buts : Mbemba (70e), Pallois (82e csc) pour l'OM ; Blas (78e sur penalty) pour Nantes

Exclusion : Gigot (77e) pour l'OM

Réduit à 10, l'OM a su exploiter les failles des Nantais pour l'emporter 2-1. Un succès logique qui confirme le bon début de saison marseillais. L'OM prend la tête du championnat.

L’OM était attendu de pied ferme par son public après la première belle sortie à domicile contre Reims deux semaines plus tôt. On attendait du spectacle surtout avec Alexis Sanchez, titulaire pour la première fois. Cependant, la déception prenait le pas sur l'émerveillement. Les Marseillais dominaient les débats mais ils manquaient de tranchant dans le camp nantais. Ils sollicitaient quand même Lafont avec de belles frappes de Clauss et Veretout (5e). Gerson plaçait lui une tête juste au-dessus des buts nantais (14e). Sanchez n'avait pas beaucoup d'occasions mais il se montrait actif étant taclé de manière limite par Girotto (13e) en bonne position. Nantes agissait pour sa part en contre avec un bon Simon dont la frappe était contrée par Balerdi (43e).

Après le repos, Marseille poursuivait son entreprise mais le danger nantais restait réel. Sur un contre, Simon était trouvé en bonne position devant Pau Lopez mais il envoyait le ballon au-dessus du but (61e). Finalement, l'OM arrivait enfin à tromper Lafont. Sur un corner, une frappe contrée de Clauss était reprise par un Mbemba esseulé qui envoyait le ballon sous la barre. Marseille avait-il fait le plus dur ? Pas vraiment. Gigot ceinturait Mohamed dans la surface olympienne. Il était expulsé et Blas fusillait Lopez sur penalty. Assommés un temps, les Marseillais allaient repasser devant sur un coup du sort. Luis Suarez reprenait de la tête un centre de Payet et trouvait le crâne de Pallois qui trompait Lafont. Au courage, l'OM tenait bon et s'offrait un second succès en trois matches pour prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 tandis que Nantes cherche toujours son premier succès.