L1 : 5000 fans dans les stades, un scandale pour Domenech

Dans : Ligue 1.

Samedi soir, 5000 spectateurs étaient massés à l’occasion du concert en plein air de The Avener. Les gestes barrières et la distanciation sociale n'étaient pas au rendez-vous.

Cette barre de 5000 spectateurs devra également être respectée pour les matchs de football en France, à commencer par la rencontre amicale entre Le Havre et le PSG, qui se déroule ce dimanche. Mais pour Raymond Domenech, nous assistons à une véritable ineptie puisque dans un stade de football, il serait évidemment possible de faire entrer bien plus de spectateurs, tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Il est donc totalement improbable voire scandaleux, selon l’ancien sélectionneur des Bleus, que des concerts avec tant de spectateurs soient autorisés sans que la jauge des 5000 spectateurs ne soit revue à la hausse dans les stades de foot.

« Nice 5000 personnes selon les organisateurs sans masque agglutinés pour un concert dans un espace réduit. C’est la jauge qui confirme l’ineptie de cette mesure. Il y aura 5000 personnes au SDF pour les finales de Coupe. Calculons la densité c’est la seule mesure intelligente » a dénoncé le consultant de La Chaîne L’Equipe via son compte Twitter. Souvent critiqué pour ses prises de position, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France risque néanmoins de faire l’unanimité avec cette remarque pleine de lucidité. Reste que les prochains matchs qui se dérouleront en public (Le Havre-PSG et les finales de Coupe de la Ligue et de France) auront lieu devant un maximum de 5.000 spectateurs, staff et journalistes compris. Autant dire que, au minimum jusqu’au mois de septembre, les stades de football vont encore sonner bien creux…