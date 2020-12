L1 : 11 matchs sans victoire, l'ASSE n'y arrive pas

Dans : Ligue 1.

14e journée de Ligue 1 :

Stade Geoffroy Guichard.

AS Saint-Etienne - SCO Angers : 0 à 0.

En ouverture de la 14e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne et le SCO Angers se sont partagés les points du match nul (0-0)...

Le Chaudron n’a donc pas eu droit à une chaude soirée. En première période, Bouanga se voyait refuser un but pour un hors-jeu (18e), puis Moulin se montrait décisif devant Cabot (29e). Après la pause, le gardien stéphanois réalisait un bel arrêt face à Fulgini (46e), comme Bernardoni devant Neyou (58e). Mais malgré quelques occasions de part et d’autre, et une ultime parade extraordinaire de Bernardoni (93e), les deux équipes se quittaient sur un score nul et vierge (0-0).

Un résultat qui ne fait les affaires de personne. Puisque le SCO de Stéphane Moulin échoue dans sa quête de Top 5 provisoire, alors que l’ASSE de Claude Puel reste aux portes de la zone rouge. Incapables de gagner depuis la mi-septembre, les Verts restent sur 11 matchs sans succès...