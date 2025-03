L1 ‍: 10 cartons rouges à chaque match, il en rêve

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce week-end en Ligue 1, un événement grave s'est produit lors d'OL-Brest. Paulo Fonseca a dégoupillé envers l'arbitre de la rencontre, Benoît Millot. L'entraineur rhodanien devrait logiquement écoper d'une sanction lourde.

Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement pour le football français. Quelques jours seulement après le dérapage de Pablo Longoria à Auxerre, c'est Paul Fonseca qui a lui failli s'en prendre physiquement à l'arbitre de la rencontre entre l'OL et Brest, Benoît Millot. Alors que le Portugais craignait que les Gones soient sanctionnés d'un penalty après utilisation du VAR, il a dégoupillé, se mettant tête contre tête avec l'homme au sifflet. L'ancien du LOSC a évidemment et logiquement écopé d'un carton rouge, qui devrait lui valoir une énorme sanction. Pour Teddy Riner, il est grand temps que les arbitres de Ligue 1 passent la seconde et sanctionnent lourdement les joueurs ou entraineurs qui vont trop loin.

Teddy Riner invite les arbitres à plus de sévérité

Ces dernières heures lors d'un passage sur RTL, le judoka français n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, demandant de « balancer des cartons rouges » : « Si je peux me permettre : les arbitres, allez-y, balancez des cartons rouges. Moi je déplore un petit peu le fait qu’on ne mette pas assez de cartons rouges. À un moment donné, il faut arrêter d’aller au contact des arbitres. On doit rester fair-play, on doit rester dans un cadre. Nous, les judokas, on ouvrirait la bouche ne serait-ce que de quelques centimètres, on serait disqualifié. Faites pareil. Il ne faut pas oublier que, même si c’est un sport professionnel, il doit véhiculer des valeurs ». Pour son attitude agressive à l'encontre de Benoît Millot, Paulo Fonseca risque jusqu'à 7 mois de suspension. Déjà, on a récemment appris que l'OL allait sanctionner son entraineur en interne.