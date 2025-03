L'OL calme Rayan Cherki, problème réglé dans 10 jours

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Changée il y a trois semaines, la pelouse du Groupama Stadium devrait être un véritable billard pour les joueurs de l’OL. Mais ce n’est toujours pas le cas, ce qui excède les coéquipiers de Rayan Cherki.

Difficilement praticable depuis plusieurs semaines, la pelouse du Groupama Stadium a été changée au début du mois de février. L’objectif était clairement de fournir à Paulo Fonseca un terrain digne de ce nom… mais c’est encore raté. Dimanche après-midi lors du match face à Brest, la pelouse a encore montré de terribles signes de faiblesse. De quoi excéder les joueurs de l’OL et notamment Rayan Cherki, qui avait déjà poussé une gueulante sur l’ancienne pelouse et qui en a remis une couche après la victoire de son équipe face à Brest (2-1). « Quand on voit l’état du terrain alors qu’il vient d’être changé… Elle ne nous aide pas» a soupiré l’international espoirs français, rejoint dans sa triste analyse par nos confrères du Progrès.

« La pelouse du Groupama Stadium a été changée il y a deux semaines. Mais ce dimanche, son état a vraiment posé problème. L’herbe est clairsemée dans certaines zones proches de la ligne médiane. Et de nombreux joueurs ont eu des problèmes d’appuis » regrette le quotidien local. Un regret également partagé par le capitaine Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé contre Brest dimanche mais qui n’en démordait pas non plus quant à l’état de la pelouse du Groupama Stadium. « Une nouvelle pelouse a été posée donc il faut attendre que ça accroche. Mais c’est dommage qu’on n’ait pas une bonne pelouse ici » a commenté le capitaine lyonnais, un peu plus philosophe et patient que son jeune coéquipier Rayan Cherki. Reste que ce problème persiste, et que cela ne va pas aider Paulo Fonseca à faire déployer à son équipe le jeu chatoyant qu’il rêve de voir à Décines. Néanmoins, selon l'OL, l'enracinement va prendre rapidement et sera bien plus convaincant pour le prochain match, contre Bucarest en Coupe d'Europe dans 10 jours.