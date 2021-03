L’OM sur le fil, Sampaoli encore décisif

Dans : Ligue 1, OM, Brest.

29e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille bat le Stade Brestois 3-1

Buts pour l'OM : Milik (45e+1), Thauvin (88e), Cuisance (90e+2)

But pour Brest : Brassier (71e)

Trois jours après sa victoire arraché contre le Stade Rennais (1-0) mercredi, l’Olympique de Marseille a récidivé. Le club phocéen a encore attendu les dernières minutes pour dominer le Stade Brestois (3-1) ce samedi. Il faut dire que les hommes de Jorge Sampaoli n’étaient pas dedans en première période. Les visiteurs avaient la maîtrise, sans pour autant se montrer dangereux. C’est donc contre le cours du jeu que Milik (1-0, 45e+1) ouvrait le score après un bel enchaînement d’attaquant !

Les entrants font encore la différence

C’était dur pour les Brestois, encore assommés au retour des vestiaires, et confrontés à un OM plus entreprenant. A l’image de Lirola qui manquait ses deux opportunités dans le premier quart d’heure d’un deuxième acte qui se rééquilibrait. Brest devenait de plus en plus menaçant et c’est sur coup de pied arrêté que le défenseur Brassier (1-1, 71e), fautif sur le but de Milik, se rattrapait de la tête.

Ça commençait à sentir mauvais pour l’OM qui reculait par peur de la défaite. C’était sans compter sur le coaching encore gagnant de Sampaoli qui lançait Luis Henrique, double passeur décisif pour Thauvin (2-1, 88e) et l’autre entrant Cuisance (3-1, 90e+2), auteur d’une superbe reprise après sa tête mercredi. Voilà comment l’OM réalise la bonne opération en atteignant provisoirement la 5e place de Ligue 1.